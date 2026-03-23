Chiến sự Trung Đông: Iran tuyên bố không hề đàm phán với Mỹ như ông Trump nói; Giá dầu giảm; Tehran cảnh báo phong tỏa Vịnh Ba Tư 23/03/2026 21:02

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Iran đã đàm phán 2 ngày qua nhưng Tehran bác bỏ, cho rằng ông Trump đang câu giờ; Nga cảnh báo về các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân của Iran.

Chiến sự Trung Đông trong ngày 23-3 tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý.

Iran bác tuyên bố của ông Trump rằng hai bên đang đàm phán

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 23-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng trong 2 ngày qua Mỹ và Iran đã có các cuộc đối thoại “rất tốt và hiệu quả” nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho các xung đột ở Trung Đông, theo đài CNN.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, dựa trên “giọng điệu và nội dung chi tiết, xây dựng” của các cuộc đàm phán này, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong suốt tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Trump cho biết đã chỉ đạo Lầu Năm Góc tạm hoãn mọi cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, tùy thuộc vào mức độ thành công của các cuộc thảo luận đang diễn ra.

Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này phác bỏ thông tin đang đối thoại với Mỹ, theo hãng thông tấn Mehr.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết có những “sáng kiến” từ các nước trong khu vực nhằm “giảm căng thẳng”.

“Phản ứng của chúng tôi đối với tất cả những sáng kiến ​​đó đều rõ ràng: Chúng tôi không phải là bên khơi mào cuộc chiến này, và tất cả những yêu cầu này nên được chuyển đến Washington” – Bộ này cho biết.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cho rằng mục đích tuyên bố của ông Trump là câu giờ cho các kế hoạch quân sự của Mỹ và giảm giá năng lượng.

CNN dẫn lời một nhà ngoại giao Qatar rằng nước này không tham gia vào bất kỳ nỗ lực hòa giải nào giữa Tehran và Washington.

“Hiện tại chúng tôi đang tập trung vào việc bảo vệ đất nước và giải quyết tình hình [sau các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở khí đốt của Qatar]” – nhà ngoại giao này cho biết.

Giá dầu giảm mạnh

Theo CNN, sau tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ đang đàm phán với Iran, giá dầu giảm mạnh.

Dầu Brent đã giảm hơn 7% xuống dưới 99 USD/thùng, sau khi tăng lên mức 114 USD/thùng vào đầu ngày. Dầu WTI của Mỹ đã giảm 8% xuống còn 90 USD/thùng, thấp hơn khoảng 10 USD so với mức giao dịch đầu ngày.

Iran cảnh báo phong tỏa toàn bộ Vịnh Ba Tư

Hôm 23-3, Hội đồng Quốc phòng Iran cảnh báo sẽ triển khai thủy lôi để phong tỏa toàn bộ Vịnh Ba Tư nếu bờ biển hoặc các đảo của Iran bị tấn công.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực bao gồm Vịnh Ba Tư. Ảnh: CƠ QUAN VŨ TRỤ CHÂU ÂU

“Cách duy nhất để đi qua eo biển Hormuz đối với các quốc gia không tham chiến là phối hợp với Iran” – tuyên bố từ Hội đồng Quốc phòng Iran cho biết.

Theo tuyên bố, “bất kỳ nỗ lực nào của kẻ thù nhằm tấn công bờ biển hoặc các đảo của Iran” sẽ dẫn đến “việc tất cả các tuyến đường tiếp cận, đường dây liên lạc ở Vịnh Ba Tư bị rải thủy lôi”.

“Toàn bộ Vịnh Ba Tư sẽ bị phong tỏa và trách nhiệm về điều này sẽ thuộc về kẻ đe dọa” – Hội đồng cảnh báo.

Các cuộc tấn công diễn ra ở nhiều nơi tại Trung Đông

· Ngày 23-3, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công vào “trung tâm Tehran”, ngay sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã có “các cuộc đàm phán hiệu quả” nhằm chấm dứt xung đột.

Theo hãng thông tấn Fars, một số địa điểm trên khắp thủ đô Iran đã trở thành mục tiêu trong đợt tấn công mới nhất. Hội Chữ thập đỏ Iran cho biết họ đang “tìm kiếm dưới đống đổ nát của một tòa nhà dân cư ở Tehran để tìm một đứa trẻ”.

· Ngày 23-3, nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một nhóm xe quân sự và binh lính Israel gần thị trấn Taybeh (Bờ Tây). Cùng ngày, nhóm này cho biết đã phóng một loạt tên lửa vào binh lính Israel gần tòa nhà hành chính thành phố Naqoura (nam Lebanon).

· Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết đã đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo và 16 máy bay không người lái do Iran phóng trong ngày 23-3.

Nga cảnh báo về hành động "cực kỳ nguy hiểm" gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran

Ngày 23-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran là cực kỳ nguy hiểm, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov cũng cảnh báo rằng những cuộc tấn công như vậy có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục.

“Chúng tôi tin rằng các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ lớn. Do đó, phía Nga, với lập trường hết sức có trách nhiệm về vấn đề này, đã nhiều lần bày tỏ mối lo ngại của mình” – ông Peskov nói.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Iran. Ảnh: MEHR

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã có cuộc điện đàm với ông Alexey Likhachev – người đứng đầu tập đoàn Rosatom của Nga, để thảo luận về “những báo cáo đáng lo ngại gần đây về hoạt động quân sự gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran”.

“Tổng Giám đốc Grossi nhắc lại rằng không hành động quân sự nào được phép gây nguy hiểm đến sự toàn vẹn vật lý và an toàn của các nhà máy điện hạt nhân và nhân viên vận hành – những người phải có khả năng thực hiện công việc quan trọng của họ trong điều kiện an toàn” – tài khoản của IAEA viết trên mạng xã hội X.

Ngày 17-3, tập đoàn Rosatom báo cáo về một cuộc tấn công “trên khu vực liền kề với tòa nhà của cơ quan đo lường, nằm trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr, rất gần với tổ máy phát điện đang hoạt động”.