Chiến sự Trung Đông ngày 24: Iran nhắm loạt căn cứ Mỹ và Israel; Hezbollah phản công; TTK NATO ra tuyên bố mới về eo biển Hormuz 23/03/2026 06:21

(PLO)- Iran nhắm loạt căn cứ Mỹ và Israel; NATO 'hoàn toàn tin tưởng' liên minh sẽ mở lại eo biển Hormuz; Iran cáo buộc Mỹ khiến eo biển Hormuz bị gián đoạn; Ông Zelensky nói Ukraine làm việc với các nước vùng Vịnh “gần như mỗi ngày”.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Iran tuyên bố mở làn sóng tấn công mới

Ngày 22-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động làn sóng tấn công thứ 74 trong chiến dịch “Lời hứa Chân thật 4”, trong bối cảnh tình hình an ninh Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng, theo hãng tin Al Mayadeen.

Theo tuyên bố từ phía Iran, làn sóng tấn công mới nhất nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, cũng như các mục tiêu ở phía nam Israel, với các kịch bản được chuẩn bị sẵn, sử dụng chiến thuật mới và hệ thống vũ khí nâng cấp.

Iran cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm căn cứ không quân Prince Sultan của Mỹ tại Saudi Arabia, Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain và một căn cứ do lực lượng vũ trang người Kurd Komala sử dụng.

Hiện trường vụ phóng tên lửa của Iran ở Tel Aviv (Israel) ngày 22-3. Ảnh: Flash90

Các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo Emad, Fateh và Qiam, kết hợp với máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Các quan chức Iran cũng tuyên bố các căn cứ quân sự và trung tâm an ninh tại Tel Aviv, Petah Tikva, Holon và Ramat Gan đã bị tấn công trước đó bằng các loại tên lửa hạng nặng, bao gồm Ghadr, Kheibar Shekan và Khorramshahr-4.

. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phát hiện thêm các đợt tấn công tên lửa đạn đạo mới từ Iran nhằm vào miền bắc và miền trung Israel, chỉ ít lâu sau khi người dân được thông báo có thể rời khỏi hầm trú ẩn.

Còi báo động đã vang lên tại nhiều khu vực ở miền trung và một phần miền nam Israel, theo tờ The Times of Israel.

Theo các nguồn tin cứu hộ, một trong các tên lửa Iran mang đầu đạn bom chùm. Một số địa điểm tại miền trung Israel ghi nhận thiệt hại do bom chùm hoặc mảnh vỡ rơi xuống, tuy nhiên chưa có báo cáo về thương vong.

. Ở mặt trận phía bắc, lực lượng Hezbollah tại Lebanon tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các đơn vị binh sĩ Israel hoạt động ở miền nam Lebanon.

Nhóm này cho biết đã phóng rocket vào các vị trí của Israel gần các thị trấn biên giới Yaroun, Marwahin và Ad-Duhairah, đồng thời pháo kích vào lực lượng Israel tại Maroun al-Ras. Hezbollah cũng tuyên bố đã sử dụng UAV để tấn công một nhóm binh sĩ Israel và “đã bắn trúng mục tiêu”, theo hãng tin Al Jazeera.

. Rạng sáng 23-3, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không nước này đang đánh chặn các mối đe dọa tên lửa và UAV từ Iran, đồng thời cho biết những tiếng nổ được nghe thấy là do hoạt động đánh chặn.

. Tại Bahrain, Bộ Nội vụ kêu gọi người dân và cư dân giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn sau khi còi báo động không kích vang lên.

. Trong khi đó, tại thành phố Aqaba của Jordan, phóng viên hiện trường rạng sáng 23-3 cho biết một tên lửa Iran đã bay qua bầu trời khu vực này, hướng về phía sa mạc Negev của Israel.

Tình hình hiện vẫn đang diễn biến nhanh và phức tạp, với các bên liên quan liên tục đưa ra thông báo về các cuộc tấn công và hoạt động quân sự mới trong khu vực.

NATO "hoàn toàn tin tưởng” liên minh sẽ mở lại eo biển Hormuz

Ngày 22-3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết rằng ông “hoàn toàn tin tưởng” liên minh sẽ có thể mở lại eo biển Hormuz.

Chia sẻ với đài Fox News, ông Rutte đã đề cập những chỉ trích gay gắt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào liên minh.

Ông Rutte cho rằng tính chất bí mật của chiến dịch quân sự khiến các nước NATO cần thời gian để điều chỉnh và phối hợp phản ứng.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Ảnh: AFP

“Các đồng minh châu Âu và các đối tác trên khắp thế giới đã sử dụng vài tuần qua để bảo đảm rằng chúng tôi có thể phối hợp với nhau. Họ bắt đầu lên kế hoạch để xem chúng tôi có thể làm gì cùng nhau với tư cách là các đồng minh, với tư cách là đối tác của Mỹ” - người đứng đầu NATO nói.

Ông Rutte cũng gọi chiến dịch quân sự của Mỹ là “mang tính then chốt” trước “mối đe dọa mang tính sống còn” từ Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày 22-3, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói rằng lý do lưu thông hàng hải không đi qua eo biển Hormuz là vì các công ty bảo hiểm lo ngại cuộc chiến do Mỹ khởi xướng, chứ không phải do hành động của Iran.

“Không thể có tự do hàng hải nếu không có tự do thương mại. Hãy tôn trọng cả hai, nếu không thì đừng mong có được điều nào” - ông Araghchi viết, cho biết các mối đe dọa tiếp theo sẽ không làm người Iran hay các công ty bảo hiểm thay đổi lập trường.

Ông Zelensky: Ukraine làm việc với các nước vùng Vịnh “gần như mỗi ngày”

Ngày 22-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang làm việc với các quốc gia vùng Vịnh “gần như mỗi ngày”, trong bối cảnh các chuyên gia quân sự Ukraine được triển khai tới khu vực này.

“Chúng tôi đã và đang làm việc với các nước vùng Vịnh, và trên thực tế chúng tôi liên lạc với các nước này gần như mỗi ngày ở cấp độ nhóm công tác. Đã có những kết quả cụ thể từ các đơn vị quốc phòng của chúng tôi. Ukraine đang cung cấp chuyên môn và sự hỗ trợ thực tế” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông Zelensky cũng kêu gọi các quốc gia khác trên thế giới “đóng góp vào việc ổn định tình hình” tại Trung Đông.

Tuần trước, ông Zelensky cho biết đã cử hơn 200 chuyên gia quân sự tới khu vực vùng Vịnh và Trung Đông nhằm hỗ trợ các chính phủ tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng UAV từ Iran.