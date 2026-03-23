Phái đoàn Mỹ-Ukraine kết thúc ngày làm việc thứ hai, thảo luận ‘các vấn đề then chốt’ 23/03/2026 05:53

(PLO)- Các quan chức Mỹ và Ukraine kết thúc ngày làm việc thứ hai nhằm thảo luận về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn là rào cản chính.

Ngày 22-3, các quan chức Mỹ và Ukraine kết thúc ngày làm việc thứ hai tại TP Miami (bang Florida, Mỹ) để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tiến triển về một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga gần như đình trệ trong những tuần gần đây, do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.

Phái đoàn Mỹ (giữa), Nga (phải) và Ukraine (trái) trong cuộc gặp ba bên ở UAE ngày 4-2. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO UAE

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu tối 22-3 rằng ông đã nhận được báo cáo về các cuộc thảo luận, nhưng không thể trao đổi chi tiết qua điện thoại vì lý do an toàn. Ông nói rằng sẽ có báo cáo đầy đủ sau khi phái đoàn Ukraine trở về nước.

“Có những tín hiệu cho thấy việc tiếp tục trao đổi (tù binh) là khả thi, và đây sẽ là tin rất tốt, đồng thời là minh chứng cho thấy ngoại giao đang phát huy hiệu quả. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra” - nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông Zelensky lưu ý rằng Iran vẫn là trọng tâm chính của Mỹ. Tuy vậy, ông kêu gọi Washington và cộng đồng quốc tế không nới lỏng áp lực đối với Nga khi cuộc chiến tại Ukraine vẫn tiếp diễn.

“Rõ ràng vào thời điểm này, sự chú ý của phía Mỹ chủ yếu tập trung vào tình hình quanh Iran và khu vực [Trung Đông], nhưng chúng ta cũng cần chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu, cùng với Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum và Cố vấn chính sách cấp cao tại Bộ Ngoại giao Mỹ Chris Curran.

Phái đoàn Ukraine gồm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov; Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Budanov; Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Serhii Kyslytsia; và ông David Arakhamia - lãnh đạo khối nghị sĩ của đảng cầm quyền Đầy tớ của Nhân dân.

Sau cuộc gặp, ông Umerov nói rằng hai bên đã đạt được “tiến triển” trong các cuộc thảo luận.

“Chúng tôi tiếp tục thảo luận về các vấn đề then chốt và các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán. Đặc biệt chú trọng việc phối hợp các phương pháp tiếp cận để đạt được tiến triển hơn nữa hướng tới các kết quả thiết thực” - ông Umerov nói.

Về phía Mỹ, ông Witkoff nói rằng Washington “được khích lệ” bởi sự “tham gia thực chất” từ phía phái đoàn Ukraine. Sau ngày đàm phán đầu tiên hôm 21-3, ông Witkoff gọi các cuộc thảo luận với quan chức Ukraine là “mang tính xây dựng”.

Đặc phái viên Mỹ cho biết các cuộc đàm phán ban đầu “tập trung vào việc thu hẹp và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện”, nhưng không nêu chi tiết nội dung cụ thể.

Vòng đàm phán mới nhất diễn ra hơn một tháng sau cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại Geneva (Thuỵ Sĩ) ngày 17 và 18-2.

Một cuộc họp ba bên tiếp theo dự kiến vào ngày 5-3 tại Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã bị hoãn sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.