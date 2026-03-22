Chiến sự Nga-Ukraine 22-3: Ukraine không kích sở chỉ huy UAV Rubikon của Nga tại Mariupol; Nga hạ gần 700 UAV Ukraine trong ngày 22/03/2026 08:40

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga, đánh trúng sở chỉ huy đơn vị UAV tinh nhuệ tại Mariupol; Nga tuyên bố gây tổn thất lớn cho Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga, đánh trúng sở chỉ huy đơn vị UAV tinh nhuệ tại Mariupol

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 21-3 cho biết Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Saratov của Nga, đồng thời nhắm vào các mục tiêu tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát, theo tờ Kyiv Independent.

Các TP Saratov và Engels (tỉnh Saratov) cùng Tolyatti (tỉnh Samara) cũng là mục tiêu trong đợt tấn công.

Đây là những địa điểm có các cơ sở quân sự và công nghiệp quan trọng của Nga, từng nhiều lần bị Ukraine tập kích bằng UAV trước đó, bao gồm nhà máy lọc dầu Saratov và căn cứ không quân Engels-2.

Ngọn lửa bùng lên tại TP Tolyatti thuộc tỉnh Samara của Nga, nơi người dân cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công bằng UAV trong đêm 21-3. Ảnh: Exilenova Plus/Telegram

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại 1 bồn chứa dầu RVS-10000 tại nhà máy lọc dầu Saratov.

“Cơ sở này chế biến dầu thô và sản xuất nhiên liệu, chất bôi trơn phục vụ cho quân đội Nga” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Nhà máy lọc dầu Saratov là một trong những cơ sở lọc dầu lâu đời nhất của Nga. Tính đến năm 2023, công suất lọc dầu của nhà máy đạt 4,8 triệu tấn mỗi năm.

Nga chưa bình luận về các vụ tấn công.

Kênh Telegram Astra (Nga) 21-3 đưa tin người dân TP Tolyatti đã nghe thấy một loạt vụ nổ và xảy ra hỏa hoạn. Dựa trên phân tích các video do nhân chứng ghi lại, đám cháy bùng phát gần 2 nhà máy hóa chất nằm gần nhau là Togliattikauchuk và KuibyshevAzot.

. Tại thành phố Mariupol thuộc tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công 1 sở chỉ huy của đơn vị UAV tinh nhuệ của Moscow mang tên Trung tâm Công nghệ Không người lái Rubikon, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngày 21-3.

Rubikon là một phần quan trọng trong chương trình phát triển hệ thống không người lái của Nga nhằm tăng cường năng lực tác chiến UAV. Đơn vị này chuyên truy lùng các phi công điều khiển UAV của Ukraine và bắn hạ UAV của họ.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm 1 đơn vị sửa chữa của quân đội Nga tại khu vực Khliborobne (tỉnh Zaporizhzhia) do Nga kiểm soát, cùng một sở chỉ huy và điểm quan sát của quân đội Nga tại Paraskoviivka (tỉnh Donetsk), cũng đã bị tấn công.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở quân sự và công nghiệp của Nga bằng UAV tầm xa.

Các chiến dịch trước đây từng nhắm vào sân bay quân sự Engels-2, một trong những căn cứ quân sự chiến lược quan trọng của Nga. Nằm cách biên giới Ukraine khoảng 450 km, Engels-2 là nơi triển khai Trung đoàn Không quân Ném bom Hạng nặng số 184 và Trung đoàn Ném bom Hạng nặng Cận vệ số 121.

Sân bay này là nơi đặt 3 loại máy bay ném bom chiến lược thường xuyên được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine, gồm Tu-95, Tu-22 và Tu-160.

Ukraine cũng đã nhiều lần tấn công nhà máy lọc dầu Saratov. Cơ sở này nằm cách tiền tuyến ở Ukraine gần 600 km về phía đông. Thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Rosneft, nhà máy có công suất chế biến khoảng 140.000 thùng dầu thô mỗi ngày, sản xuất hơn 20 sản phẩm dầu mỏ, bao gồm xăng, dầu diesel, dầu mazut và nhựa đường.

Hơn 10 tỉnh Nga hứng đòn UAV Ukraine

Ngày 21-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày qua lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 668 UAV của Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, riêng trong đêm 21-3, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 283 UAV Ukraine trên bầu trời hơn 10 tỉnh của Nga, gồm: Bryansk, Smolensk, Kaluga, Belgorod, Voronezh, Rostov, Volgograd, Tula, Ryazan, Kursk, Saratov, Samara, Moscow, cũng như tại Cộng hòa Tatarstan và bán đảo Crimea.

Theo tuyên bố, quân đội Nga cũng đã bắn hạ 9 bom dẫn đường, đồng thời tiến hành các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Các cuộc tấn công cũng nhằm vào các điểm điều khiển UAV và khu vực tập kết tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 137 khu vực, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, trong bản cập nhật tuần từ ngày 14 đến 20-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát 5 khu dân cư tại tỉnh Sumy và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đồng thời tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng phục vụ chiến dịch của Ukraine, theo TASS.

. Nhóm tác chiến phía Bắc kiểm soát khu định cư Sopych (tỉnh Sumy), gây hơn 1.655 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 8 xe bọc thép, 76 phương tiện cơ giới, 10 pháo dã chiến và 8 trạm radar phản pháo, tác chiến điện tử; đồng thời phá hủy 47 kho đạn và vật tư.

. Nhóm tác chiến phía Tây kiểm soát Aleksandrovka (Donetsk), gây hơn 1.250 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 30 xe bọc thép, 157 phương tiện cơ giới, 15 pháo dã chiến và 4 trạm radar; phá hủy 23 kho đạn.

. Nhóm tác chiến phía Nam kiểm soát Kaleniki và Fyodorovka Vtoraya (Donetsk), gây hơn 1.110 thương vong, phá hủy 28 xe bọc thép, 86 phương tiện cơ giới, 21 pháo dã chiến và 6 trạm radar; phá hủy 47 kho đạn, nhiên liệu và vật tư.

. Nhóm tác chiến Trung tâm kiểm soát Pavlovka (Donetsk), gây hơn 2.125 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, 57 xe bọc thép, 113 phương tiện cơ giới, 18 pháo dã chiến và 11 hệ thống tác chiến điện tử.

. Nhóm tác chiến phía Đông tiến sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine, gây hơn 1.900 thương vong, phá hủy 20 xe bọc thép, 63 phương tiện cơ giới và 9 pháo dã chiến; phá hủy 6 kho đạn và vật tư.

. Nhóm tác chiến Dnepr cải thiện vị trí chiến thuật tại mặt trận, gây khoảng 400 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 4 xe bọc thép, 78 phương tiện cơ giới, 4 pháo dã chiến, 25 trạm radar và tác chiến điện tử, cùng 17 kho đạn, nhiên liệu và vật tư.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần qua, lực lượng nước này đã tiến hành 1 cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác cao và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng, giao thông, sân bay quân sự, cơ sở sản xuất và kho chứa UAV tấn công tầm xa của Ukraine.

. Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 40 bom dẫn đường, 12 rocket từ hệ thống HIMARS, 2 tên lửa tầm xa Neptune và 2.615 UAV của Ukraine trong tuần qua; đồng thời phá hủy 3 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, trong đó có các hệ thống do Mỹ sản xuất.