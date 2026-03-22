Chiến sự Trung Đông ngày 23: Israel chặn 'hụt' tên lửa Iran bay vào 2 TP, gần 120 người bị thương, ông Netanyahu lên tiếng về ‘buổi tối khó khăn’ 22/03/2026 06:51

(PLO)- Iran phát động làn sóng không kích thứ 72; Israel đánh chặn “hụt” tên lửa Iran bay vào TP Dimona và TP Arab làm gần 120 người bị thương; Tổng thống Iran điện đàm Thủ tướng Ấn Độ; Ông Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận, nhưng ông thì không.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Iran phát động làn sóng không kích thứ 72; Israel đánh chặn “hụt” tên lửa Iran, thiệt hại nặng

. Ngày 21-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động làn sóng tấn công thứ 72 trong chiến dịch “Lời hứa Chân thật 4”, nhằm vào khu vực phía bắc và trung tâm của Israel, đồng thời nhắm vào Hạm đội 5 của Mỹ, theo hãng tin Al Mayadeen.

Theo IRGC, đòn tấn công này sử dụng các tên lửa Emad dẫn đường chính xác “siêu hạng nặng” và tên lửa Ghadr mang nhiều đầu đạn. Theo tuyên bố, các đợt tấn công này được tiến hành sau khi một phi đội của Không quân Israel bị tấn công trên bầu trời miền trung Iran.

IRGC cũng tuyên bố các hệ thống tấn công và phòng thủ do Iran tự phát triển sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công và đánh trúng mục tiêu, đồng thời nhấn mạnh rằng còi báo động không kích sẽ vang lên liên tục và khiến đối phương ám ảnh.

Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran ở thành phố Arad (miền nam Israel) ngày 21-3. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel

. Theo hãng tin Al Jazeera, các tên lửa Iran đã đánh trúng trực tiếp nhiều mục tiêu tại TP Dimona - nơi đặt một trung tâm nghiên cứu hạt nhân lớn - và thành phố Arad, đều nằm ở miền nam Israel.

Các cuộc tấn công vào Dimona khiến khoảng 39 người bị thương.



Trung tâm thành phố Arad cũng bị tàn phá trên diện rộng, theo lực lượng cứu hỏa Israel. 88 người bị thương, trong đó có 10 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Theo tờ The Times of Israel, các tên lửa mà Iran phóng vào Asad được cho là mang đầu đạn thông thường với hàng trăm kg thuốc nổ.

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt trong các cuộc tấn công, nhưng không thể đánh chặn một số tên lửa, dù chúng không phải là loại “đặc biệt hay chưa từng biết đến”. Người phát ngôn cho biết quân đội sẽ điều tra và “rút kinh nghiệm” từ các vụ việc này.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu khi đề cập các cuộc tấn công nói rằng đây là một “buổi tối khó khăn” và Israel sẽ “tiếp tục tấn công kẻ thù trên mọi mặt trận”.

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel cũng đang điều tra các tình huống dẫn tới vụ tấn công này.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Eyal Zamir đã họp đánh giá tình hình với các sĩ quan cấp cao sau các vụ tên lửa đạn đạo Iran đánh trúng Dimona và Arad vào tối 21-3, và đã phê duyệt các đợt không kích sắp tới vào Iran “trên mọi mặt trận”.

Hình ảnh cắt từ video của AFPTV cho thấy thiệt hại tại một tòa nhà chung cư ở TP Dimona, miền nam Israel, sau khi bị tên lửa đạn đạo Iran tấn công ngày 21-3. Ảnh: AFP

Tình hình các nước vùng Vịnh

. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE): Ngày 21-3, quân đội Iran cảnh báo sẽ giáng “những đòn nghiền nát” vào thành phố cảng Ras al-Khaimah nếu có bất kỳ “hành động gây hấn nào nữa” được tiến hành từ lãnh thổ UAE nhằm vào các đảo đang tranh chấp ở Vùng Vịnh là Abu Musa và Greater Tunb, theo Al Jazeera.

. Bahrain: Lực lượng phòng vệ Bahrain ngày 21-3 cho biết đã đánh chặn và phá hủy thêm 2 tên lửa được phóng từ Iran. Bahrain nói rằng kể từ khi các cuộc tấn công của Iran bắt đầu vào ngày 28-2, nước này đã phá hủy tổng cộng 143 tên lửa và 242 UAV.

. Saudi Arabia: Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã đánh chặn 1 đợt tấn công lớn bằng UAV tại khu vực phía đông. Lực lượng Saudi Arabia cho biết đã bắn hạ ít nhất 47 UAV, trong đó có 1 đợt tấn công dồn dập gồm 38 UAV chỉ trong vòng 3 giờ.

. Kuwait: Bộ Quốc phòng Kuwait thông báo nước này đang tích cực “đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV mang tính thù địch”.

. Qatar: Trong diễn biến ngoại giao, Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở quân sự ở miền nam Syria, gọi đây là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền và luật pháp quốc tế.

Tổng thống Iran điện đàm Thủ tướng Ấn Độ

Ngày 21-3, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG IRAN

Trong cuộc điện đàm, ông Pezeshkian đã đề xuất thành lập một cơ chế an ninh gồm các quốc gia trong khu vực nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định tại Tây Á mà không có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, đồng thời nhắc lại các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến hiện nay.

Ông Pezeshkian nói rằng cần có một “sự chấm dứt ngay lập tức” đối với điều mà ông mô tả là hành động gây hấn của Mỹ/Israel, nhằm chấm dứt cuộc chiến và xung đột lan rộng trong khu vực.

Trong cuộc trao đổi, ông Pezeshkian nói với ông Modi rằng cần phải có các bảo đảm để ngăn chặn việc tái diễn những hành động “gây hấn” như vậy trong tương lai.

Theo hãng tin Reuters, trong một bài đăng trên X trước đó cùng ngày, Thủ tướng Modi cho biết ông đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Trung Đông trong cuộc trao đổi với ông Pezeshkian.

Thủ tướng Ấn Độ cũng nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải và duy trì các tuyến vận tải biển luôn mở và an toàn.

. Ở một diễn biến khác, theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Iran Araghchi hôm 20-3 cho biết rằng nhiều quốc gia đang tiến hành các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ/Israel - Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng với mọi sáng kiến theo hướng đó.

Ông Araghchi nói Iran không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, mà là “một sự chấm dứt hoàn toàn, toàn diện và lâu dài đối với chiến tranh”, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến đã bị “áp đặt” lên Iran.

Ông Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận, nhưng ông thì không

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-3 cho biết Iran muốn đạt được một thỏa thuận nhưng ông thì không, nói rằng ông đã đạt được các mục tiêu “sớm hơn kế hoạch nhiều tuần” và Mỹ đã “thổi bay Iran khỏi bản đồ”, đài CNN đưa tin.

“Giới lãnh đạo của họ đã không còn, hải quân và không quân của họ đã bị xóa sổ, họ hoàn toàn không còn hệ thống phòng thủ, và họ muốn đạt thỏa thuận. Còn tôi thì không!” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.