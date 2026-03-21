TP.HCM kỳ vọng đẩy mạnh hợp tác với Hungary trên nhiều lĩnh vực 21/03/2026 23:54

(PLO)- Nhân kỷ niệm 178 năm Quốc khánh Hungary và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, TP.HCM cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi với Hungary nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất, đóng góp vào quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Tối 21-3, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ kỷ niệm 178 năm Quốc khánh Hungary (1848 - 2026) và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary.

Kỳ vọng đẩy mạnh hợp tác đầu tư

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhấn mạnh Việt Nam và Hungary có quan hệ bạn bè truyền thống. Hungary là một trong 10 quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 2-1950.

Từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (tháng 9-2018), hợp tác song phương đã bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: DƯƠNG KHANG

"Chúng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Hungary dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay" - ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Riêng đối với TP.HCM, quan hệ hữu nghị hợp tác với Thủ đô Budapest được thiết lập từ năm 2013 đã mang lại nhiều hoạt động giao lưu trên các lĩnh vực quản lý đô thị, kinh tế, văn hóa.

"Trong năm qua, hai bên cũng đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - thể thao đặc sắc, như Tuần lễ Ẩm thực Hungary, Tuần phim Hungary... tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, giúp người dân Thành phố hiểu hơn về đất nước Hungary tươi đẹp và hiếu khách" - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM nhắc lại.

Về hợp tác kinh tế, doanh nghiệp Hungary hiện có 10 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng số vốn khoảng 50 triệu USD.

Nhận xét về con số này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM nhận định: "Con số này là đáng khích lệ, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai bên. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, Thành phố và các đối tác Hungary sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ thông tin, y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch…".

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng khẳng định chính quyền Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất, đóng góp vào quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, chụp ảnh lưu niệm cùng ông Lehőcz Gábor, Tổng Lãnh sự Hungary tại TP.HCM, nhân kỷ niệm 178 năm Quốc khánh Hungary và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Tình hữu nghị song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Về phần mình, ông Lehőcz Gábor, Tổng Lãnh sự Hungary tại TP.HCM, đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh 15-3 đối với người dân Hungary.

Điểm lại cột mốc năm 2025 vừa qua với kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cùng hàng loạt chuyến thăm cấp cao, Tổng Lãnh sự Hungary chia sẻ rằng "năm vừa qua thực sự là một năm đáng nhớ đối với cả Việt Nam và mối quan hệ song phương của hai nước chúng ta".

"Chúng tôi tự hào rằng năm kỷ niệm này cũng được tô điểm bằng các chuyến thăm của các đoàn đại biểu cấp cao: Ngài Sulyok Tamás, Tổng thống Hungary, và Phu nhân đã đến thăm Hà Nội vào tháng 5-2025; ông Kövér László, Chủ tịch Quốc hội Hungary, đã đến thăm Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10-2025" - Tổng lãnh sự Hungary nói.

Ông Lehőcz Gábor, Tổng Lãnh sự Hungary tại TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Bên cạnh đó, ông Lehőcz Gábor cũng đánh giá cao các hoạt động giao lưu văn hóa và các chuyến trao đổi chuyên môn của đoàn đại biểu nghị viện, góp phần tăng cường bền chặt hơn nữa sự hợp tác giữa hai quốc gia.

"Tôi vô cùng tự hào và vui mừng được cùng Quý vị kỷ niệm ngày này hôm nay - một sự tiếp nối ý nghĩa của hành trình chung. Mong rằng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hungary sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại thịnh vượng và sự hiểu biết lẫn nhau trong nhiều năm tới" - vị Tổng lãnh sự chia sẻ.