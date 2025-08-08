Lãnh đạo TP.HCM dự lễ thượng cờ, uống cà phê và ăn sáng với Tổng Lãnh sự các nước ASEAN 08/08/2025 09:50

(PLO)- Tại Lễ thượng cờ ASEAN, lãnh đạo TP.HCM cam kết tiếp tục đồng hành cùng cả nước, đóng góp xứng đáng vào tiến trình xây dựng một mái nhà chung.

Sáng 8-8, tại Công viên Bến Bạch Đằng, TP.HCM, long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28-7-1995 – 28-7-2025) và 58 năm ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 – 8-8-2025).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đánh giá qua gần sáu thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã tiến một bước dài, đưa khu vực Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động, trở thành một điểm sáng về hợp tác trong bức tranh kinh tế và chính trị toàn cầu.

Lãnh đạo TP.HCM cùng Tổng Lãnh sự các nước ASEAN tham dự Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và 58 năm ngày thành lập ASEAN. Ảnh: TRẦN LINH

Ông khẳng định từ khi chính thức gia nhập vào năm 1995, Việt Nam đã luôn đồng hành cùng các quốc gia thành viên trong hành trình phát triển đầy ý nghĩa của ASEAN.

Việt Nam không chỉ là một thành viên tích cực và trách nhiệm, mà còn là một trong những nhân tố thúc đẩy sự đoàn kết, tự cường và thích ứng của cộng đồng ASEAN trước những biến động không ngừng của khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế, là mái nhà chung mà Việt Nam vừa được chở che, vừa sẵn sàng gánh vác, cùng hướng đến một tương lai chung đầy khát vọng và trách nhiệm.

Đội nghi lễ thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN. Ảnh: TRẦN LINH

“Trên nền tảng đó, TP.HCM tự hào là một trong những địa phương tiên phong, tích cực và năng động thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia ASEAN, đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với khu vực” - ông đánh giá.

Đến nay, TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 12 địa phương thuộc các nước thành viên ASEAN. Từ năm 2023, TP cũng duy trì đều đặn các buổi gặp gỡ thân mật thường niên giữa lãnh đạo UBND TP và Tổng Lãnh sự các nước ASEAN tại TP.HCM.

Qua các buổi gặp gỡ, lãnh đạo TP.HCM đã tiếp nhận những tư vấn sâu sắc, những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giúp TP hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, phát biểu tại lễ thượng cờ ASEAN. Ảnh: TRẦN LINH

Ngoài ra, TP.HCM cũng chủ động mời đại diện các nước ASEAN tham gia các hoạt động đối ngoại trọng điểm, cũng như tích cực tham gia các sáng kiến hợp tác khu vực do các nước ASEAN khởi xướng để cùng chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa sáng kiến và thúc đẩy các giải pháp chung.

Hướng về tương lai, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh TP.HCM cam kết tiếp tục đồng hành cùng cả nước, đóng góp xứng đáng vào tiến trình xây dựng một mái nhà chung ASEAN “đoàn kết hơn, tự cường hơn, chủ động hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn”.

Ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN LINH

Đáp lời, ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM, bày tỏ niềm tự hào và lạc quan khi nhìn lại hành trình của ASEAN. Theo ông, hành trình này là minh chứng sống động cho sức mạnh của ngoại giao, sự tôn trọng lẫn nhau và khát vọng chung về một Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng.

Ông Firdauz Bin Othman đánh giá sau ba thập kỷ gia nhập ASEAN, Việt Nam đã chứng minh vai trò là một thành viên mẫu mực, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường sự hội nhập trong cộng đồng ASEAN.

Không chỉ vậy, Việt Nam còn vươn lên trở thành một thành viên chủ động, có ảnh hưởng, góp phần quan trọng vào sự phát triển, ổn định và thành công chung của ASEAN.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau Lễ thượng cờ ASEAN. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Firdauz Bin Othman cũng cho biết năm 2025 là một năm đặc biệt khi Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Đây là cơ hội quan trọng để Malaysia khẳng định vai trò và lợi ích của mình trên trường khu vực.

Lãnh đạo TP.HCM cùng uống cà phê và ăn sáng với Tổng Lãnh sự các nước ASEAN sau Lễ thượng cờ. Ảnh: TRẦN LINH

Ông thông tin năm 2026, Malaysia sẽ tổ chức "Năm Du lịch Malaysia" để giới thiệu nền văn hóa đa dạng, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, cũng như lòng hiếu khách nồng hậu của người dân Malaysia.

Dịp này, ông mời gọi tất cả bạn bè từ Việt Nam cũng như cộng đồng ASEAN có thể đến trải nghiệm những điều kỳ diệu tại Malaysia.