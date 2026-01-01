Đồng Tháp hỗ trợ đến 24 triệu đồng/tàu cá nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình 01/01/2026 12:29

(PLO)- Đồng Tháp hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá và hỗ trợ cước phí thuê bao VMS với tổng chi phí hơn 17 tỉ đồng, góp phần chống khai thác IUU và quản lý đội tàu hiệu quả.

HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá đáp ứng điều kiện theo Nghị định 37/2024 và duy trì kết nối hệ thống thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, chính sách được ban hành nhằm kịp thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), đồng thời tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình (VMS), bảo đảm quản lý đội tàu cá hiệu quả, bền vững.

Đồng Tháp là địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế biển với hơn 1.500 tàu cá, trong đó có 933 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị VMS theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện quản lý đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Tuy nhiên, phần lớn thiết bị VMS đã được sử dụng trên năm năm, nhiều thiết bị xuống cấp, thường xuyên mất kết nối, không còn đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật theo quy định mới. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp hoặc thay thế thiết bị để bảo đảm duy trì kết nối 24/24 giờ, kể cả khi tàu cá neo đậu tại bờ.

Nghị quyết quy định rõ nguyên tắc hỗ trợ, theo đó mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần đối với chi phí nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình. Việc hỗ trợ phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.

Đối tượng được hưởng chính sách là tổ chức, cá nhân sở hữu tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên, đăng ký tại tỉnh Đồng Tháp, đã lắp đặt thiết bị VMS theo quy định pháp luật và có đầy đủ giấy tờ còn hiệu lực. Đồng thời, tàu cá không vi phạm khai thác thủy sản vượt qua ranh giới vùng biển Việt Nam và không ;;bị xử lý do vô hiệu hóa hoặc không duy trì thiết bị giám sát hành trình.

Về nội dung và mức hỗ trợ, nghị quyết quy định hỗ trợ nâng cấp thiết bị giám sát hành trình với mức theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/tàu cá; hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình với mức tối đa không quá 24 triệu đồng/tàu cá. Hình thức hỗ trợ là hỗ trợ một lần bằng tiền sau khi hoàn thành việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị.

Đồng Tháp vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá và hỗ trợ cước phí thuê bao VMS

Thời gian thực hiện hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị được áp dụng trong vòng 12 tháng, từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2026.

Ngoài ra, nghị quyết còn quy định chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh cho thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Mức hỗ trợ theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 400.000 đồng/tháng/tàu cá, kể cả trong thời gian tàu cá neo đậu tại bờ. Thời gian hỗ trợ cước phí thuê bao là 24 tháng, từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2027, hình thức hỗ trợ bằng tiền, thực hiện một lần mỗi năm.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 27,97 tỉ đồng, trong đó kinh phí nâng cấp thiết bị khoảng 1,86 tỉ đồng, thay mới thiết bị hơn 17,49 tỉ đồng và hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh hơn 8,62 tỉ đồng.

Việc thông qua nghị quyết được kỳ vọng sẽ giúp ngư dân Đồng Tháp yên tâm khai thác thủy sản đúng quy định, duy trì kết nối giám sát hành trình, góp phần ngăn chặn vi phạm IUU, hướng tới phát triển nghề cá bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo.