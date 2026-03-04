Dự báo thị trường bất động sản năm 2026 sôi động trong sự thận trọng 04/03/2026 17:58

(PLO)- Bộ Xây dựng dự báo thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng, với phân khúc căn hộ và nhà ở thực giữ vai trò dẫn dắt.

Chiều 4-3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đã đưa ra những kỳ vọng về sự phát triển của thị trường bất động sản năm 2026 sau nỗ lực tháo gỡ khó khăn pháp lý.

Theo đó, ông Hà Quang Hưng cho biết, trong năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tập trung triển khai và tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp lý và nguồn vốn. Bước vào năm 2026, kỳ vọng thị trường sẽ bước sang vào giai đoạn phục hồi rõ nét hơn.

Cụ thể, trong năm 2025 thị trường bất động sản đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công việc rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách. Thứ nhất là về pháp luật đất đai; sau đó là pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Thứ ba là pháp luật về xây dựng; cuối cùng là pháp luật về nhà ở, cùng với đó là các pháp luật liên quan đến đầu tư và tài chính ngân hàng.

Theo Bộ Xây dựng, kết quả, nhiều dự án trong thời gian trước đó vướng mắc liên quan đến các thể chế đã được phân loại và xử lý theo thẩm quyền. Các thủ tục hành chính đã được xử lý và điều chỉnh cắt giảm theo hướng công khai, minh bạch và giảm thời gian chuẩn bị đầu tư cho dự án.

"Đây là tiền đề rất quan trọng tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định. Trên cơ sở đó, chúng tôi kỳ vọng thị trường bất động sản năm 2026 sẽ ghi nhận sự cải thiện đồng bộ cả ở phía cung và cầu", đại diện Bộ Xây dựng nói.

Về nguồn cung, ông Hưng cho biết, rất nhiều dự án vướng mắc trong thời gian vừa qua, từng bị đình trệ, rồi chậm triển khai, sẽ được tháo gỡ và tái khởi động. Đặc biệt, các dự án hoàn thiện về pháp lý, đủ điều kiện triển khai dự kiến sẽ tiếp tục tăng hơn so với năm 2025.

"Như vậy, chúng ta sẽ có nguồn cung lớn hơn năm 2025", ông Hưng nói.

Việc khơi thông nguồn cung này sẽ góp phần điều tiết mặt bằng giá và giúp thị trường giảm áp lực nóng như thời gian qua. Người dân có nhu cầu thực sẽ có cơ hội, điều kiện để tiếp cận các sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập.

Ngoài ra, tính thanh khoản của thị trường có xu hướng phục hồi theo hướng thực chất hơn, gắn với nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư dài hạn thay vì phụ thuộc vào các chu kỳ tăng nóng và ngắn hạn.

"Các phân khúc mà chúng tôi đánh giá trong năm 2025 và 2026 sẽ tiếp tục được tăng mạnh hơn, đó là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở thương mại giá rẻ sẽ được ưu tiên phát triển trong thời gian tới", đại diện Bộ Xây dựng kỳ vọng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, đại diện Bộ Xây dựng nhận định thị trường bất động sản thời gian tới sẽ vẫn chịu tác động từ kinh tế vĩ mô, biến động trong và ngoài nước và biến động lãi suất cùng chi phí vốn cũng như các yêu cầu khác về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững.

Do đó, ông Hà Quang Hưng cho rằng việc điều hành chính sách cần tiếp tục bảo đảm hài hòa để giữ được mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

Nhìn chung, Bộ Xây dựng đánh giá thị trường bất động sản năm 2026 dự báo sẽ sôi động trong sự thận trọng, với phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu trực tiếp sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.

Ngoài ra, sự phân hóa sẽ ngày càng rõ nét khi người mua nhà ở, nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực và uy tín của chủ đầu tư.

"Đây sẽ là nền tảng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, giảm đầu cơ và hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới", ông Hà Quang Hưng khẳng định.