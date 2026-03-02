Từ 1-3, bất động sản chính thức có mã định danh điện tử 02/03/2026 12:25

(PLO)- Mỗi bất động sản sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng là chuỗi ký tự gồm chữ và số, tối đa 40 ký tự.

Nghị định 357/2025 về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quy định từ ngày 1-3-2026 mỗi bất động sản sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng. Đó là chuỗi tối đa 40 ký tự gồm chữ và số.

Mã định danh này sẽ áp dụng cho từng căn nhà như chung cư, nhà riêng lẻ hoặc từng phần diện tích sàn trong công trình xây dựng; được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản.

Mỗi bất động sản sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Mã định danh nhà ở được cấu thành từ các thông tin cơ bản như mã thửa đất, mã dự án hoặc công trình, mã địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên. Quá trình cấp mã được thực hiện tự động trên hệ thống.

Sở Xây dựng các địa phương sẽ là đơn vị thực hiện việc gắn mã định danh điện tử cho nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, đồng thời với thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, đối với nhà ở hình thành trong tương lai.

Bộ Xây dựng được khai thác toàn bộ thông tin, dữ liệu đã được tích hợp, kết nối và chia sẻ trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, các hoạt động khai thác liên quan đến dữ liệu cá nhân và dữ liệu chủ thể phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và cơ chế quản trị dữ liệu.

Việc truy cập được thực hiện theo phân quyền cụ thể, có giám sát và phải nêu rõ mục đích sử dụng; đối với dữ liệu nhạy cảm, thông tin phải được ẩn danh hoặc cấp quyền truy cập đặc biệt.

Các bộ, ngành khác được phép khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực mình phụ trách.

Trường hợp cần khai thác ngoài phạm vi này phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý hệ thống thông tin.

UBND cấp tỉnh được quyền truy cập toàn bộ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong địa bàn quản lý, phục vụ điều hành, quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.