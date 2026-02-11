Sắp có sàn giao dịch tài sản mã hóa, thị trường vàng và bất động sản 11/02/2026 06:00

(PLO)- Chính phủ yêu cầu khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28-2, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 23 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2026 với nhiều nội dung quan trọng về kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.

Triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa

Một trong những nội dung đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Việc điều hành cần phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác.

Điều này góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.

Cùng đó, các cơ quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, chất lượng tín dụng; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Ngân hàng cũng cần quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước 28-02. Ảnh: TL

Ngân hàng Nhà nước được giao tập trung nghiên cứu để ổn định kinh tế vĩ mô gồm lãi suất, tỉ giá, dự trữ ngoại tệ, lạm phát. Cơ quan này cần đề xuất kịp thời giải pháp hiệu quả, báo cáo Thủ tướng vào thứ Bảy hằng tuần.

Chính phủ cũng quán triệt việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, chống thất thu, mở rộng cơ sở thu. Trong đó, tập trung vào thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ..., phấn đấu thu ngân sách năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Song song đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Việc giải ngân vốn đầu tư công cần triển khai quyết liệt, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cũng theo nghị quyết, Chính phủ nhấn mạnh khẩn trương thành lập, vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây là nơi thu hút nguồn vốn đầu tư từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu.

Nghị quyết nêu rõ: Triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa; khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28-2-2026, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Chính phủ cũng nhấn mạnh việc cần thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững. Các bộ ngành phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 158.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải, dự án liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực, quốc tế. Các đơn vị khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ; quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu thi công.

Để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất dùng chung. Các bộ ngành tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Các địa phương được giao tập trung triển khai thực chất Cổng Dịch vụ công quốc gia là "Một cửa sổ", bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp "chỉ phải cung cấp thông tin một lần". Ảnh: LÊ THOA

Sẽ có nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, bộ nghiên cứu xây dựng Chương trình hành động để triển khai hiệu quả ngay sau khi ban hành.

Bộ Công an chủ trì bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng. “Chú trọng bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu xuân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031” – Nghị quyết nêu rõ.

Cơ quan công an cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng. Bộ Công an phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các "điểm đen" tai nạn giao thông để có phương án khắc phục kịp thời.

Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương triển khai thực chất Cổng Dịch vụ công quốc gia là "Một cửa sổ", bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần.

Ngoài ra, các địa phương cần nghiên cứu chính sách đột phá phát triển về dữ liệu, kinh tế dữ liệu, trình Chính phủ trong sáu tháng đầu năm 2026. Các đơn vị hoàn thành, vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 theo lộ trình, nghiên cứu xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và 3.