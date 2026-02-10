Phường Tân Định rộn ràng lễ hội 'Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình' 10/02/2026 19:17

Chiều 10-2, UBND phường Tân Định tổ chức lễ hội “Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình” mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa và chăm lo an sinh xã hội dịp Tết cổ truyền.

Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 12-2 (nhằm ngày 23 đến 25 tháng Chạp) tại khu vực đường Đặng Tất - Nguyễn Văn Nguyễn. Không gian này được trang trí thành đường Xuân thu hút đông đảo người dân tham gia.

Lễ hội “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình” mừng Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ 23 đến 25 tháng Chạp tại phường Tân Định. Ảnh: THUẬN VĂN.

Với chủ đề “Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình”, lễ hội năm nay triển khai nhiều nội dung thiết thực như trao tặng cờ Tổ quốc, biểu diễn đờn ca tài tử, hát bội và các trò chơi dân gian. Các gian hàng bình ổn giá, hàng Việt Nam chất lượng cao cũng có mặt để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Bên cạnh đó, lễ hội tổ chức các buổi workshop làm tò he, cắm hoa, trang trí bàn thờ và mâm cơm ngày Tết. Hội thi “Góc phố Ngày Tết” có sự tham gia của 20 khu phố cùng các cơ quan, đơn vị, tạo nên không gian xuân sinh động.

Các không gian chuyên đề như "Hương vị Tết quê hương" với hoạt động gói bánh chưng, bánh tét hay phố Ông Đồ đã góp phần tái hiện đậm nét không khí Tết cổ truyền. Dịp này, phường cũng đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Dương Anh Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (phải) và ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch HĐND phường Tân Định (trái) trao cây xanh cho hai khu phố. Ảnh: THUẬN VĂN.

Đại biểu trao giải cuộc thi trang trí "Góc phố ngày Tết" đến 20 khu phố phường Tân Định. Ảnh: THUẬN VĂN.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước tặng quà các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: THUẬN VĂN.

Ông Dương Anh Đức tặng quà chăm lo với nhân dân phường Tân Định. Ảnh: THUẬN VĂN.

Phát biểu tại lễ hội, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết mục tiêu của Hội Xuân năm nay là phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

“Các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo phải được thực hiện thực chất, hiệu quả. Tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau phải được thể hiện bằng hành động cụ thể để mọi người dân đều được đón Tết đầm ấm”, bà Tuyết nói.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định phát biểu. Ảnh: THUẬN VĂN.

Theo UBND phường Tân Định, công tác tổ chức được triển khai bài bản, đảm bảo trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Các bộ phận chuyên môn được phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Gian hàng viết thư pháp tại "Phố Ông Đồ" thu hút đông đảo người dân xin chữ đầu năm. Ảnh: THUẬN VĂN.

Người dân tham quan và mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá phục vụ nhu cầu Tết. Ảnh: THUẬN VĂN.

Người dân địa phương nô nức tham quan, chụp ảnh tại lễ hội. Ảnh: THUẬN VĂN.