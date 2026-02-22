Du xuân Chùa Núi Một - bình yên giữa miền ký ức Côn Đảo 22/02/2026 14:33

(PLO)- Chùa Núi Một những ngày đầu năm đón bước chân chiêm bái, xin lộc, trong không gian biển trời thơ mộng và chiều sâu lịch sử Côn Đảo.

Những ngày đầu năm, trên đỉnh Núi Một thuộc đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), từng dòng người nối bước lên Chùa Núi Một (Vân Sơn Tự) để lễ Phật, du xuân và cầu mong một năm mới bình an.

Từ sáng sớm, nhiều người chọn leo khoảng 200 bậc tam cấp để lên chùa. Người lớn tuổi hoặc khách ở xa có thể đi xe ôm theo tuyến đường núi. Dọc lối đi, các đàn khỉ hoang sinh sống tự nhiên xuất hiện ven đường, tạo nên hình ảnh quen thuộc trên cung đường lên Núi Một.

Chùa Núi Một (Vân Sơn Tự) tọa lạc trên Núi Một đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), do Mỹ ngụy xây dựng năm 1964.

Từng dòng người leo hàng trăm 200 bậc tam cấp để lên chùa du xuân, chiêm bái đầu năm

Chùa tọa lạc ở vị trí cao, từ sân chùa có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh Côn Đảo, mặt biển xanh và hồ nước phía dưới núi. Không gian thoáng đãng, gió biển thổi nhẹ, tạo nên khung cảnh thơ mộng, yên bình. Nhiều du khách dừng lại chiêm ngưỡng cảnh quan, ghi lại hình ảnh trong hành trình du xuân đầu năm.

Dọc tuyến đường lên chùa có rất nhiều khỉ hoang dã

Sau năm 1975, Vân Sơn Tự là nơi thờ Phật của người dân trên đảo, là công trình văn hóa nằm trong quần thể khu di tích lịch sử, danh thắng gắn liền với địa danh Côn Đảo

Tổng diện tích quần thể khu di tích này là 19.434m2

Khuôn viên khu di tích còn có đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Sau chiêm bái, người dân xin lộc đầu năm

Đến chiêm bái, khách hành hương còn được phục vụ thức ăn và đồ uống miễn phí

Trên đỉnh núi, ngoài chính điện thờ Phật còn có miếu Sơn Thần. Trong khuôn viên chùa có đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các anh hùng liệt sĩ. Người dân và du khách dâng hương tưởng niệm, kết hợp tham quan, chiêm bái.

Chùa Núi Một được xây dựng năm 1964. Sau năm 1975, chùa trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trên đảo, đồng thời nằm trong quần thể di tích lịch sử, danh thắng của đặc khu Côn Đảo. Công trình được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ công nhận là di tích lịch sử văn hóa và danh thắng cấp tỉnh theo Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 4-12-2009.

Miếu sơn thần trên Núi Một

Vân Sơn Tự tọa lạc trên Núi Một

Chùa tọa lạc ở vị trí cao, từ sân chùa có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh Côn Đảo, mặt biển xanh

Hồ An Hải (cạnh chùa Núi Một), đây là hồ nước ngọt lớn được dùng để cung cấp nước ngọt cho toàn đặc khu Côn Đảo.

Sau gần một năm thi công, dự án trùng tu, tôn tạo hoàn thành ngày 3-12-2011 với tổng vốn đầu tư gần 100 tỉ đồng. Quần thể rộng 19.434 m² gồm cổng chùa, gác chuông, tượng Phật, miếu Địa Tạng, miếu Sơn Thần và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Ngày nay, giữa không gian biển trời Côn Đảo, Chùa Núi Một vừa là điểm du xuân, xin lộc đầu năm, vừa là địa chỉ gắn với những dấu ấn lịch sử, kết nối giá trị tâm linh với hệ thống di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn.