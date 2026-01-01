Côn Đảo kỳ vọng du lịch phát triển đột phá trong năm mới 01/01/2026 16:47

(PLO)- Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm du lịch Côn Đảo tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững.

Lúc 9 giờ 45 phút ngày 1-1-2026, chuyến bay của hãng Vasco xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM), đưa 72 du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo trong ngày đầu tiên của năm 2026.

Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu; Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam, cảng hàng không Côn Đảo và hãng Vasco đã ra đón, tặng hoa và gửi lời chúc mừng năm mới tới những du khách đầu tiên đặt chân tới Côn Đảo trong ngày đầu tiên của năm 2026.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo, TP.HCM chào mừng những du khách đầu tiên đến địa phương trong ngày đầu năm mới 2026. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Hoạt động chào đón du khách được tổ chức trong không khí trang trọng, thân thiện, thể hiện sự hiếu khách và quyết tâm của lãnh đạo đặc khu Côn Đảo trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện với du khách.

Trong không khí phấn khởi của ngày đầu năm mới, nhiều du khách bày tỏ niềm vui và ấn tượng trước sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của địa phương. Không ít du khách chia sẻ, việc được lãnh đạo đặc khu trực tiếp ra chào đón là một trải nghiệm đặc biệt, tạo cảm giác gần gũi và để lại dấu ấn tốt đẹp ngay khi đặt chân tới Côn Đảo.

Trong năm 2025, Côn Đảo đã đón hơn 612.000 lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu du lịch đạt hơn 3.000 tỉ đồng. Ảnh: Mạnh Cường

Thời gian qua, Côn Đảo đã và đang tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử – văn hóa và hệ sinh thái đặc thù.

Trong năm 2025, Côn Đảo đã đón hơn 612.000 lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu du lịch đạt hơn 3.000 tỉ đồng. Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm du lịch Côn Đảo tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đặc khu.

Sự kiện đón những vị khách đầu tiên trong năm mới không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi cho hoạt động du lịch năm 2026, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Côn Đảo – điểm đến thân thiện, hấp dẫn, giàu giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái – đến với du khách.