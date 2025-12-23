Hoa hậu Kiều Duy cùng hàng trăm người làm sạch biển Côn Đảo 23/12/2025 15:41

Ngày 23-12, tại đặc khu Côn Đảo, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp với UBND Đặc khu Côn Đảo tổ chức chương trình “Ngày hội sống xanh” năm 2025 với chủ đề "Vì biển đảo xanh". Đây là lần thứ tư chương trình được thực hiện và là lần thứ ba diễn ra tại đặc khu Côn Đảo.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; Sở VH-TT; Đặc khu Côn Đảo; Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy cùng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, học sinh, đoàn viên thanh niên tại địa phương.

Chương trình Ngày hội sống xanh năm 2025 tổ chức tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Cường

Ông Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh chương trình là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Hoạt động này khuyến khích mọi người thay đổi thói quen hàng ngày như giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác và trồng cây xanh.

Trong khuôn khổ ngày hội có các hoạt động trọng tâm như: Dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo; ủng hộ phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Bính Ngọ 2026; dọn rác, làm sạch môi trường biển tại khu vực bãi biển Nghĩa trang Hàng Keo và các vùng lân cận.

Chương trình có nhiều hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích cộng đồng giảm thiểu rác thải nhựa. Ảnh: MC

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng tuyên truyền sử dụng các vật dụng dùng nhiều lần để thay thế túi nilon; phổ biến các chính sách về hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần. Nhiều phong trào phòng, chống rác thải nhựa được phát động, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Theo lãnh đạo đặc khu Côn Đảo, đây không chỉ là vùng đất linh thiêng mà còn sở hữu hệ sinh thái biển đảo đặc thù, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngày hội sống xanh góp phần lan tỏa thông điệp “Vì biển đảo xanh” đến người dân và du khách thông qua các nhân vật có sức ảnh hưởng xã hội.

Học sinh Côn Đảo tham gia vào các hoạt động của chương trình Ngày hội sống xanh lần thứ tư. Ảnh: MC

Hoạt động này kỳ vọng từng bước hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cho Côn Đảo.