Tỉnh Cà Mau có 47 xã, phường đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu 16/03/2026 14:20

(PLO)- Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra đúng quy định, bảo đảm trang nghiêm, dân chủ, an toàn và tiết kiệm.

Ngày 16-3, ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin nhanh về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá không khí ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra phấn khởi, dân chủ, an toàn. Cử tri tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri xã Đất Mũi, Cà Mau đi tới các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bằng xuồng.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, qua dư luận cho thấy người dân tin tưởng vào cuộc bầu cử và kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ là những người tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định; không xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm phục vụ tốt cho việc tổ chức bầu cử.

Thống kê đến 21 giờ ngày 15-3, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã hoàn thành việc bỏ phiếu theo quy định. Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,94%; trong đó, có 47 xã, phường đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.