An Giang ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy 01/06/2026 13:31

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang xác định công tác phòng, chống ma túy luôn là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, các ngành và toàn thể nhân dân.

Sáng 1-6, tại phường Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2026.

Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh ma túy là hiểm họa của toàn nhân loại, tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giống nòi của dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: NGHIÊM TÚC

Ông Nguyễn Thanh Phong khẳng định ma túy là nguyên nhân làm phát sinh, gia tăng nhiều loại tội phạm, gây mất an ninh, an toàn xã hội. Vì vậy, công tác phòng, chống ma túy luôn là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân.

Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, Công an tỉnh cần tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.

Sau lễ mít tinh, các lực lượng đã tổ chức diễu hành qua các tuyến đường chính thuộc địa bàn phường Rạch Giá. Ảnh: NGHIÊM TÚC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang cũng kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy.

Cạnh đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, chung tay cùng lực lượng Công an xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy, phấn đấu đưa tỉnh An Giang hoàn thành mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy trước năm 2030.

Ngay sau lễ mít tinh, các lực lượng đã tổ chức diễu hành qua các tuyến đường chính thuộc địa bàn phường Rạch Giá. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong công tác đấu tranh, đẩy lùi hiểm họa ma túy ra khỏi đời sống xã hội.