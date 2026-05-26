6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông ở An Giang giảm cả 3 mặt 26/05/2026 17:31

(PLO)- Lực lượng CSGT toàn tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, kiềm chế tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tai nạn giao thông giảm cả ba mặt.

Ngày 26-5, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến kiểm tra công tác Công an 6 tháng đầu năm tại Phòng CSGT Công an tỉnh.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, kiềm chế tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy giảm cả ba mặt so với cùng kỳ về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Giám đốc Công an tỉnh An giang kiểm tra công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 tại Phòng CSGT Công an tỉnh. Ảnh: CAAG

Đơn vị cũng đã tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết tình hình an ninh trật tự. Đơn vị tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu trên cả đường bộ lẫn đường thủy.

Thống kê trong 6 tháng, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã thực hiện gần 9.800 cuộc tuần tra kiểm soát với hơn 34.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, lập gần 21.900 biên bản vi phạm, tạm giữ 11.430 phương tiện, xử phạt 18.447 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước trên 57 tỉ đồng.

Đơn vị cũng đã tiếp nhận 113.816 trường hợp đăng ký phương tiện, 21.978 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe các loại. Tổ chức tuyên truyền 92 cuộc với hơn 59.000 người tham dự; phát trên 34.000 tờ rơi, 950 nón bảo hiểm và tuyên truyền lưu động 275 cuộc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang biểu dương, ghi nhận những kết quả Phòng CSGT đạt được thời gian qua. Thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: CAAG

Đồng thời, đơn vị cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh cán bộ, chiến sĩ cần trau dồi trình độ ngoại ngữ, nâng cao trình độ công nghệ thông tin. Mặt khác, đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại địa bàn đặc khu Phú Quốc nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, hướng tới phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Bên cạnh đó, đơn vị cần phát huy và xây dựng mới mô hình hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, đánh giá sự hài lòng của người dân trong cải cách hành chính. Tăng cường tự thanh tra, kiểm tra để xây dựng lực lượng CSGT thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.