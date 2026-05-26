Video điều tra: Vạch trần chiêu trò ‘làm tiền’ của nhóm đánh giày - kỳ 2: Tung đủ 'bẫy' moi tiền của khách 26/05/2026 15:10

(PLO)- Nhiều người đánh giày hoạt động theo kiểu có tổ chức tại một số khu vực và các tuyến đường trung tâm. Họ liên tục chèo kéo du khách đánh giày rồi đòi tiền giá cao, có khi lên tới hàng triệu đồng.

VIDEO ĐIỀU TRA - KỲ 2: Nhóm đánh giày ‘vây ráp’, ép du khách đánh giày ở trung tâm TP.HCM

Nhiều ngày ghi nhận tại khu vực phường Bến Thành, nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM phát hiện khoảng 20 người đánh giày thường xuyên tụ tập tại một số khu vực và các tuyến đường trung tâm để tiếp cận khách nước ngoài.

Khi phát hiện du khách đi bộ, nhóm này nhanh chóng áp sát, giữ chân, tháo dép hoặc tự ý dùng bàn chải, keo dán để chùi, sửa giày dù khách liên tục từ chối. Nhiều trường hợp, họ tạo tình huống “sự đã rồi”, buộc du khách phải trả tiền.

Theo ghi nhận, nhóm người này hoạt động có phân công vai trò rõ ràng như người chèo kéo, người cảnh giới, người hỗ trợ bao vây du khách. Một số người còn lợi dụng bất đồng ngôn ngữ để đòi từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng cho một lần đánh giày.

Đáng chú ý, PV ghi nhận một số trường hợp có dấu hiệu phối hợp móc tiền trong ví du khách khi khách mở ví thanh toán. Khi xảy ra tranh cãi, nhiều người trong nhóm lập tức quây quanh gây áp lực khiến du khách đành trả tiền để rời đi.