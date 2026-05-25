TP.HCM: Kiểm tra 13 cơ sở ăn uống, phát hiện 11 nơi vi phạm an toàn thực phẩm 25/05/2026 19:42

(PLO)- Kiểm tra đột xuất 13 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, Công an phường Thủ Dầu Một phát hiện 11 cơ sở vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 25-5, Công an phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, cho biết từ ngày 1-5 đến nay, Công an phường Thủ Dầu Một đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất 13 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, gồm 6 công ty và 7 hộ kinh doanh.

Hình ảnh khi Công an phường Thủ Dầu Một kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và đã phối hợp các ban, ngành liên quan xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều khu vực bếp tại các cơ sở có dấu hiệu mất vệ sinh nghiêm trọng: Sàn nhà bếp đọng nước bẩn, rác thải, thực phẩm dư thừa để sát khu vực chế biến.

Ngoài ra, nhiều loại thịt, hải sản và thực phẩm đông lạnh được lưu trữ trong các tủ cấp đông đóng tuyết dày, hoen gỉ, không có nhãn mác hoặc thông tin nguồn gốc xuất xứ.

Một số cơ sở còn để nhân viên chế biến thực phẩm không mang bao tay, khẩu trang; thậm chí có trường hợp cởi trần khi sơ chế thức ăn. Quy trình chế biến thực phẩm không đảm bảo nguyên tắc một chiều, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Đáng chú ý, có cơ sở hoạt động nhiều năm nhưng chưa đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Một số cơ sở còn để nhân viên chế biến thực phẩm mà không mang bao tay, khẩu trang; thậm chí có trường hợp cởi trần khi sơ chế thức ăn. Ảnh: CA

Công an phường Thủ Dầu Một khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu các cơ sở khẩn trương rà soát, bổ sung đầy đủ giấy phép, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường hợp cố tình vi phạm vì mục đích lợi nhuận sẽ bị xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động hoặc xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với người dân, Công an phường Thủ Dầu Một khuyến cáo nên lựa chọn các quán ăn đảm bảo vệ sinh, có uy tín; đồng thời kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, xử lý.