Video điều tra: Vạch trần chiêu trò ‘làm tiền’ của nhóm đánh giày - kỳ 1: Vừa móc ví của khách thì bị bắt 25/05/2026 14:00

(PLO)- Sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát hình sự Công an TP.HCM đã 'cất vó', triệt phá nhóm đánh giày chuyên chèo kéo, giở nhiều chiêu trò để moi tiền du khách ở TP.HCM.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, nhóm này hoạt động có tổ chức tại các tuyến đường trung tâm như giao lộ Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu vực chợ Bến Thành... Nhóm người này thường xuyên tiếp cận khách nước ngoài, ép đánh giày rồi thu tiền với giá đắt đỏ, thậm chí lợi dụng sơ hở để móc tiền trong ví nạn nhân.

Ngày 10-4, khoảng 20 trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 2, PC02), Công an TP.HCM mật phục, bắt quả tang nhóm người đang chiếm đoạt tiền của du khách.

Tại cơ quan công an, nhiều người thừa nhận hành vi lấy tiền của khách với số tiền từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng. Công an xác định nhóm này hoạt động trong thời gian dài, phân công vai trò cụ thể để cảnh giới, chèo kéo và móc túi.

Việc triệt phá nhóm đánh giày góp phần lập lại trật tự khu vực trung tâm, giữ gìn hình ảnh văn minh, an toàn cho du lịch TP.HCM.