Cảnh sát đột kích quán bar Revo, khởi tố 50 người liên quan ma túy 25/05/2026 12:33

(PLO)- Sau khi đột kích quán bar Revo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM, đã mở rộng truy xét, bóc gỡ nhiều đường dây và khởi tố 50 người.

Ngày 25-5, Công an TP.HCM cho biết Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá thành công chuyên án VX1326D, khởi tố 50 người liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là chiến công xuất sắc trong cao điểm 45 ngày đêm thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Bắt quả tang nhân viên bán ma túy

Qua công tác nắm địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC04 phát hiện quán bar Revo tại số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định. Nơi đây thường xuyên tập trung đông khách, tiềm ẩn nhiều phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

Công an TP.HCM khởi tố tổng cộng 50 người để điều tra. Ảnh: CA

Sau khi xác lập chuyên án VX1326D, lúc 1 giờ 30 ngày 12-4, Đội 5 thuộc Phòng PC04 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra quán bar này.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy và 30 trường hợp sử dụng "pod chill".

Hoàng Đình Toàn nhanh chóng bị công an xác định vai trò. Ảnh: CA

Đáng chú ý, công an đã bắt quả tang nhân viên của quán là Hoàng Đình Toàn đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay bên trong quán bar Revo.

Lực lượng Công an TP.HCM ập vào quán bar lúc rạng sáng. Ảnh: CA

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã đấu tranh, khai thác nhanh các nghi phạm. Từ lời khai ban đầu, đơn vị đã triệt xóa hai nguồn cung cấp cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu.

Nguyễn Tiến Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, nhóm của Phát và Huy không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán bar Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, tổ chức sử dụng tại các quán bar, quán cà phê khác trên địa bàn trung tâm phường Vũng Tàu.

Công an đã bắt giữ các mắt xích liên quan về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong đường dây này.

Huy và tang vật bị công an phát hiện. Ảnh: CA

"Lần theo dòng chảy ma túy", bóc gỡ hàng loạt đường dây liên tỉnh

Với tinh thần quyết liệt, các trinh sát Đội 5, Phòng PC04 tiếp tục thực hiện phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây cùng kẻ cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”.

Đỗ Hoàng Khanh cùng các tang vật bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Từ manh mối là Nguyễn Kiết Tường, một người dương tính với ketamine tại quán bar Revo, lực lượng công an đã kiên trì lần theo dấu vết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đơn vị đã làm rõ, bắt giữ các đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu.

Lực lượng chức năng cũng triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành. Từ những người cầm đầu này, lực lượng công an tiếp tục bóc gỡ thêm nhiều mắt xích mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp và cần sa ở cấp dưới trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Tính đến nay, từ việc kiểm tra một tụ điểm phức tạp, Phòng PC04 đã mở rộng truy xét, bắt giữ và khởi tố 50 người về các tội danh liên quan đến ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP.HCM chiến công này khẳng định quyết tâm của Ban Giám đốc Công an TP.HCM trong triệt xóa các “điểm nóng”, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần lựa chọn các hình thức giải trí lành mạnh, nâng cao cảnh giác để không bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.