Đạp xe đi dã ngoại, hai học sinh rơi xuống vực sâu 50 m 23/05/2026 18:28

(PLO)- Trong lúc đạp xe đi dã ngoại, hai học sinh ở Đắk Lắk đã rơi xuống đèo có độ sâu khoảng 50 m.

Ngày 23-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng của đơn vị vừa phối hợp cứu hộ hai học sinh bị tai nạn, rơi xuống vực sâu khi đạp xe đi dã ngoại.

Cảnh sát cứu hộ các học sinh bị nạn. Ảnh: C.S

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nhóm gồm năm học sinh từ 14 đến 17 tuổi, cùng ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đạp xe đến xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến khu vực đèo Buôn Krông, xã Dur Kmăl, hai em Doãn Sơn Duy Khải và Nguyễn Trọng Hiếu (cùng 15 tuổi) đi trước. Do không nắm được địa hình đường đèo và không làm chủ được tốc độ, hai em đã lao xuống vực đèo sâu khoảng 50 m.

Vụ tai nạn làm em Khải bị đa chấn thương, em Hiếu bị gãy tay và trầy xước vùng đầu gối.

Nhận được tin báo từ người dân, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk) cử lực lượng mang theo phương tiện chuyên dụng đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ.

Cảnh sát phối hợp với Công an xã Dur Kmăl sử dụng dây cứu hộ, cáng cứu thương đi vòng xuống chân vực, tiếp cận nạn nhân và đưa đến bệnh viện.