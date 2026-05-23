Từ một vụ tử vong, bóc gỡ đường dây vận chuyển hơn 2,4 tấn xyanua xuyên biên giới 23/05/2026 13:05

(PLO)- Từ vụ một người tử vong nghi tự tử bằng thuốc độc, Công an TP.HCM lần ra đường dây mua bán trái phép chất độc xyanua xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 23-5, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc xyanua hoạt động xuyên biên giới với quy mô lớn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 35 người về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc.

Theo cơ quan điều tra, đây là kết quả nổi bật trong quá trình triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Lần ra đường dây từ vụ tử vong nghi tự tử

Vụ án được phát hiện từ một trường hợp ban đầu được xác định là tự tử bằng thuốc độc. Bằng tinh thần chủ động tấn công tội phạm, lực lượng điều tra đã nhanh chóng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và mở rộng điều tra. Từ đó, lực lượng chức năng bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán chất độc xyanua từ Campuchia đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 29-4-2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo về việc anh TNT (ngụ xã Bàu Bàng, TP.HCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc.

Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết bất thường, thực hiện chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua. Đáng chú ý, lượng chất độc này được anh T đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ một người tên Diệp Thái Thanh Lâm.

Từ đầu mối trên, lực lượng chức năng tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để mở rộng điều tra. Qua đó, cơ quan công an xác định Lâm không chỉ bán xyanua cho riêng anh T mà còn giao dịch với nhiều người khác.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của xyanua là loại hóa chất cực độc có thể gây tử vong trong thời gian ngắn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm. Quá trình điều tra cho thấy đường dây hoạt động rất tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch, liên lạc và che giấu hành vi phạm tội.

Thu giữ hơn 1,3 tấn xyanua, khởi tố 35 người

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ là người cầm đầu đường dây. Người này sinh sống chủ yếu tại Campuchia và tổ chức vận chuyển xyanua qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, riêng trong tháng 3 và tháng 4-2026, các thành viên trong đường dây đã vận chuyển hơn 2,4 tấn xyanua từ Campuchia về Việt Nam. Trong số này, khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều người ở các tỉnh, thành.

Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) đã phối hợp với VKSND TP.HCM đánh giá toàn bộ tài liệu, chứng cứ và thống nhất khởi tố 35 người về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc. Các quyết định tố tụng đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn xyanua tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác; hơn 2 tỉ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, lợi dụng không gian mạng và tuyến biên giới để thực hiện hành vi phạm tội.

Việc triệt phá thành công đường dây đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, hạn chế hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết kết quả khám phá chuyên án tiếp tục thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời khẳng định tinh thần chủ động phát hiện, đấu tranh từ sớm với các loại tội phạm nguy hiểm, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Qua vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép chất độc xyanua dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm liên quan đến chất độc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.