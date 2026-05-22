Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 thông tin việc Chủ tịch bị khởi tố 22/05/2026 18:00

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 xử lý cán bộ, đảng viên theo quy định và thông báo kết quả về cơ quan điều tra.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 vừa có văn bản công bố thông tin về việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam.

Cụ thể, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1, mã: TV1) thông tin đã nhận được văn bản ngày 18-5 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Theo văn bản, ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT PECC1.

Hiện ông Nguyễn Hữu Chỉnh đang sinh hoạt tại Đảng bộ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị doanh nghiệp thực hiện xử lý cán bộ, đảng viên theo quy định và thông báo kết quả về cơ quan điều tra.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT PECC1. Ảnh: PECC1

Ông Chỉnh sinh năm 1971, quê Bắc Ninh. Ông Chỉnh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1 từ năm 2021 đến nay. Trước đó, ông Chỉnh là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách khối thủy điện của PECC1.

PECC1 hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn các dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình điện, thuỷ lợi, công trình công nghiệp dân dụng, xây lắp và đầu tư nguồn điện. Công ty có vốn điều lệ hơn 266,9 tỉ đồng, trong đó EVN đang nắm giữ 54,34% vốn.