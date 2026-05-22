Người bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh là ai? 22/05/2026 14:30

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Kiều Quốc Nhã là "mắt xích" cung cấp ma túy đá cho nhóm của ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh sử dụng.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn liên quan đến nhiều người nổi tiếng.

Chân rết cung cấp ma túy qua mạng xã hội

Theo điều tra, từ công tác đấu tranh các vụ án ma túy trên địa bàn trong quý I-2026, Công an TP.HCM nhận định ngoài những người bị xử lý vẫn còn nhiều mắt xích cần truy xét.

Kiều Quốc Nhã, người được xác định bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật. Ảnh: CA

Từ đó, đơn vị phối hợp với công an các địa phương mở rộng chuyên án, bắt giữ và xử lý 74 người. Trong đó, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ TP.HCM) được xác định là nhân vật then chốt trong đường dây cung cấp hàng.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Ảnh: CA

Quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng công an bắt quả tang Nhã đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng một số người tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, Nhã thừa nhận bản thân vừa nghiện ma túy, vừa tham gia mua đi bán lại để kiếm lời. Nhã liên lạc với các nhánh đầu trên và đầu dưới thông qua mạng xã hội. Khi khách có nhu cầu, Nhã bố trí người giao hàng tận nơi để tránh bị phát hiện.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng bắt nhiều người liên quan. Ảnh: CA

Đến nay, công an đã bắt bốn nhánh đầu trên cung cấp ma túy cho Nhã và xác định được tám nhánh đầu dưới mua hàng từ Nhã để sử dụng tại nhiều địa điểm như nhà riêng, căn hộ, khách sạn.

Trong số các khách hàng thân thiết của Nhã có nhóm của ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Lời khai của ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật, 59 tuổi, quê TP Huế, hiện ngụ TP.HCM) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM mở rộng, bắt nhiều tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật khai nhận sử dụng ma túy cùng quản lý là Nguyễn Minh Nhật và một số người bạn của Minh Nhật. Trong lần bị bắt quả tang tại nhà riêng ở TP.HCM, nam ca sĩ thừa nhận đã liên hệ với Kiều Quốc Nhã để mua ma túy đá với giá 500.000 đồng.

Long Nhật đã chuyển khoản thanh toán một triệu đồng, bao gồm cả tiền hàng và chi phí cho người giao nhận.

"Mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước là đừng dùng cái này nữa", Long Nhật trình bày. Nam ca sĩ còn cho biết từng khuyên quản lý và nhóm bạn đừng bày ma túy ra sử dụng vì bản thân không còn muốn dùng. Tuy nhiên, tại thời điểm bị bắt, bộ dụng cụ sử dụng và việc nấu ma túy do người quản lý thực hiện, còn Long Nhật tham gia sử dụng ngay tại nhà mình.

Trong khi đó, ca sĩ Sơn Ngọc Minh khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy đá từ thời điểm trước Tết Nguyên đán 2026. Nam ca sĩ cho biết được bạn mời lên TP.HCM để chơi ma túy nên đã rời nhà lên thành phố và cùng bạn sử dụng tại nhà riêng.

"Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, người yêu thương, người trong gia đình…", Sơn Ngọc Minh bày tỏ sự hối hận tại cơ quan công an.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương để triệt phá toàn bộ đường dây này.