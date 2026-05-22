Kiểm tra 2 người dương tính ma túy, Công an TP.HCM triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia 22/05/2026 05:56

(PLO)- Từ việc kiểm tra hành chính một quán beer ở phường Vũng Tàu, công an phát hiện đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trong các căn hộ cao cấp, có liên quan ma túy và tội phạm công nghệ cao.

Ngày 21-5, Công an phường Vũng Tàu, TP.HCM cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt giữ 6 người liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Các nghi phạm gồm Vũ Mạnh Ninh (38 tuổi, quê Hải Phòng), Hứa Văn Tú (30 tuổi), Nguyễn Gia Khuyến (22 tuổi, cùng quê Tuyên Quang), Đỗ Trọng Lễ (26 tuổi, quê Ninh Bình), Đồng Sỹ Quỳnh (42 tuổi, quê Lâm Đồng) và Đào Quang Hùng (58 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo công an, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một số người trong đường dây còn bị điều tra về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm truy quét tội phạm, phòng chống ma túy, khoảng 0 giờ 10 ngày 12-5, Công an phường Vũng Tàu kiểm tra hành chính cơ sở Beer trên đường Thùy Vân.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện hai người dương tính với ma túy. Từ manh mối này, công an mở rộng điều tra và phát hiện đường dây tội phạm hoạt động quy mô lớn.

Theo điều tra, nhóm này thuê căn hộ tại các chung cư cao cấp làm nơi hoạt động, câu kết với các đối tượng tại Campuchia và Malaysia để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng, đồng thời tổ chức các “tiệc” ma túy.

Công an TP.HCM tăng cường truy quét các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia dịch chuyển từ Campuchia sang Việt Nam.

Liên quan công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, trước đó Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phối hợp công an các địa phương triệt phá nhiều băng nhóm người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép để thiết lập “đại bản doanh” hoạt động phạm tội.

Tại khách sạn Bảo Ly ở phường Thuận Giao, lực lượng chức năng phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú không khai báo, trong đó có 17 người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc và Campuchia vào Việt Nam.

Hàng trăm thiết bị điện tử bị công an thu giữ phục vụ điều tra đường dây lừa đảo công nghệ cao.

Công an thu giữ hơn 400 thiết bị điện tử gồm máy tính, điện thoại và máy tính bảng.

Theo điều tra, cặp vợ chồng H.G (37 tuổi) và Q.M (28 tuổi) cầm đầu nhóm này. H.G từng quản lý ký túc xá cho một công ty lừa đảo tại Campuchia rồi sang Việt Nam tổ chức địa điểm hoạt động.

Các đối tượng thuê trọn khách sạn Bảo Ly với giá 315 triệu đồng/tháng để tập kết thiết bị mạng vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam. Khi nhóm đang lắp đặt hệ thống máy móc để chuẩn bị hoạt động thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Khách sạn Bảo Ly, phường Thuận Giao bị phát hiện là nơi lưu trú của hàng chục người nước ngoài không khai báo tạm trú, đồng thời có nhiều thiết bị nghi vấn phục vụ hành vi lừa đảo.

Cũng trong ngày 20-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư cao cấp trên đường Điện Biên Phủ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 11 người quốc tịch Trung Quốc cư trú trong căn hộ cùng nhiều máy móc, thiết bị kết nối mạng có dấu hiệu phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Theo Đại tá Phạm Văn Thành, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, do Campuchia tăng cường truy quét các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia nên nhiều đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam, trong đó TP.HCM là nơi được nhắm đến.

Công an khuyến cáo các cơ sở lưu trú, chủ căn hộ chấp hành nghiêm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài; người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn như tụ tập đông người nước ngoài hoặc lắp đặt số lượng lớn thiết bị điện tử tại căn hộ, cơ sở lưu trú.