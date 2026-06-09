TP.HCM: Cụ bà tử vong trong vụ cháy nhà ở phường Linh Xuân 09/06/2026 14:56

(PLO)- Vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm ở phường Linh Xuân, TP.HCM làm một cụ bà 76 tuổi tử vong.

Đến hơn 14 giờ 30 ngày 9-6, Công an phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm một người tử vong trên địa bàn.

Người dân cùng lực lượng chức năng tham gia dập lửa tại căn nhà trong hẻm ở phường Linh Xuân. Đám cháy được khống chế nhưng một cụ bà không qua khỏi. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà rộng khoảng 32 m2 tại hẻm số 9, khu phố 34, phường Linh Xuân nên hô hoán và cùng nhau dập lửa.

Nhiều người sử dụng vòi nước, bình chữa cháy mini để dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng và người dân phát hiện bà PTĐH (76 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại phường Linh Xuân, TP.HCM khiến một cụ bà tử vong. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo người dân địa phương, bà H sống cùng cháu gái trong căn nhà trên. Sáng cùng ngày, người cháu gái đi làm, bà H ở nhà một mình thì không may xảy ra hỏa hoạn.

Một người dân tham gia chữa cháy cho biết khoảng giữa trưa ông nghe tiếng hô hoán của hàng xóm nên chạy đến kiểm tra. Phát hiện khói bốc ra từ căn nhà, ông cùng nhiều người khác tìm cách phá kính cửa để tiếp cận bên trong và dùng nước dập lửa.

"Lúc đó khói bốc lên khá nhiều. Tôi đập kính cửa rồi xịt nước vào trong, thấy một chiếc ghế đang cháy nên tiếp tục cùng mọi người khống chế đám cháy và gọi báo công an phường", người này kể.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường căn nhà xảy ra cháy tại phường Linh Xuân để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc khiến một người tử vong. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 (Phòng PC07, Công an TP.HCM) nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.