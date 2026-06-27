Du khách TP.HCM tử vong nghi do đuối nước khi tắm biển tại Lâm Đồng 27/06/2026 18:01

(PLO)- Du khách từ TP.HCM đến Lâm Đồng du lịch, xuống tắm biển và không may tử vong nghi do đuối nước.

Chiều 27-6, Công an xã Tân Hải đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng bàn giao thi thể nam du khách lớn tuổi nghi bị đuối nước cho gia đình đưa về TP.HCM lo hậu sự.

Nhóm cứu thương 0 đồng La Gi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, ông NTH (77 tuổi) ngụ cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM cùng đoàn du khách từ TP.HCM đến Tân Hải, Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong lúc tắm tại bãi biển Tân Hải vào trưa cùng ngày (27-6), ông H không may gặp sự cố, nghi do đuối nước.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng cứu hộ bãi biển đã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp cùng đội Xe cứu thương 0 đồng La Gi tiến hành sơ cứu và khẩn trương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cấp cứu. Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp xác minh, xử lý vụ việc theo quy định. Thân nhân của cụ ông từ TP.HCM nhận tin đã đến Tân Hải vào chiều nay để làm các thủ tục liên quan.