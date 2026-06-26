Khởi tố 14 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây tai nạn ở Huế 26/06/2026 16:31

Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

14 thanh thiếu niên ở Huế bị khởi tố.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 23-6, Tổ 1311 Công an TP Huế tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực phía Nam cầu Phú Xuân, phường Thuận Hóa.

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe máy do anh HA (56 tuổi, ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển và một xe máy không gắn biển số do hai thanh niên điều khiển.

Sau khi va chạm, hai thanh niên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh A bị thương và được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc có một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, chạy tốc độ cao, mang theo hung khí và di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Ngay sau tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các phường khẩn trương điều tra, triệu tập 18 người liên quan (những người này cùng ngụ ở TP Huế).

Kết quả điều tra ban đầu, nhóm thanh thiếu niên do NTAK (17 tuổi, ngụ phường Hóa Châu) và NVĐT (15 tuổi, ngụ phường Phú Xuân) cầm đầu đã bàn bạc, chuẩn bị mô tô, tháo biển số và nhiều hung khí như dao phóng lợn, mã tấu, vỏ chai bia...

Nhóm này tụ tập thành đoàn, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, chiếm dụng lòng đường và mang hung khí di chuyển trên nhiều tuyến phố.

Riêng NGH (17 tuổi, ngụ ở phường Hóa Châu) được xác định là người điều khiển xe gây tai nạn cho anh A. Sau khi xảy ra va chạm, H bỏ mặc người bị nạn và rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can, trong đó bắt tạm giam hai bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với những bị can còn lại.

Công an TP Huế đang tiếp tục truy xét những người còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.