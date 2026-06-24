Khởi tố nhiều chủ cơ sở lưu trú tiếp tay cho người nước ngoài hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia 24/06/2026 21:37

(PLO)- Công an TP.HCM đã triệt phá nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép tại các khách sạn, căn hộ chung cư và nhà cho thuê để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng xuyên quốc gia.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, trong thời gian triển khai cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, dưới sự trực tiếp chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, toàn lực lượng Công an TP.HCM đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép, tập kết tại các khách sạn, căn hộ chung cư và nhà cho thuê trên địa bàn để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia

Quá trình điều tra cho thấy, bên cạnh các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành từ nước ngoài còn có sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước vì động cơ vụ lợi. Các đối tượng này trực tiếp tìm kiếm địa điểm lưu trú, thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài; che giấu thông tin nhân thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.

Điển hình, qua kiểm tra căn nhà ở phường Hiệp Bình, lực lượng Công an phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Qua điều tra, xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc. Mặc dù biết rõ các đối tượng không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho các đối tượng ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.

Tại vụ việc khác, ngày 8-6, Công an TP.HCM kiểm tra khách sạn Emerald Gold ở phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh.

Qua điều tra, công an xác định Phạm Thanh Sơn (SN 2000) cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.

Các đối tượng trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định; thậm chí biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tiếp tục bố trí nơi ở, tạo điều kiện cho các đối tượng ẩn náu trên địa bàn.

Công an TP.HCM cũng xác định Trương Thị Bích Trâm (SN 2004) đã nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ chung cư trên địa bàn TP để bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép.

Trương Thị Bích Trâm (SN 2004) đã nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ chung cư trên địa bàn TP để bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép. Ảnh: CA

Để đối phó với cơ quan chức năng, Trâm không trực tiếp đứng tên hợp đồng mà thuê người khác đứng tên thuê nhà, che giấu thông tin nhân thân nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ tháng 4 đến tháng 5-2026, nhóm đối tượng đã thuê nhiều căn hộ tại các chung cư trên địa bàn TP để bố trí nơi ở cho người nước ngoài. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép khai nhận đến Việt Nam để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố các bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Phạm Thanh Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh các vụ án nêu trên, Công an TP.HCM còn phát hiện 6 đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn trong các nhóm người nước ngoài cư trú trái phép.

Thực tế này cho thấy hành vi tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép không chỉ vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú mà còn tiềm ẩn nguy cơ để các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã quốc tế lợi dụng ẩn náu, hoạt động, hình thành các ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép

Từ những sự việc này, Công an TP.HCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú, môi giới bất động sản, cho thuê căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân, tình trạng cư trú và khai báo lưu trú đối với người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua các quy định quản lý cư trú, đứng tên thuê nhà hộ, che giấu nhân thân, không khai báo lưu trú hoặc biết rõ người nước ngoài cư trú trái phép nhưng vẫn tiếp tục cho thuê, bố trí nơi ở đều có thể bị xử lý hình sự về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Từ đầu tháng 5-2026 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; trong đó có nhiều chủ cơ sở lưu trú, nhân viên quản lý khách sạn, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát, kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ chung cư, nhà cho thuê có yếu tố người nước ngoài.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép, không để TP.HCM trở thành địa bàn trung chuyển, tập kết, ẩn náu hoặc hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia; chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ phát sinh tội phạm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn TP.