Nga tuyên bố sẵn sàng bảo vệ Belarus trước Ukraine nếu bị đe dọa 24/06/2026 08:12

(PLO)- Nga tuyên bố sẵn sàng kích hoạt các bảo đảm an ninh với Belarus nếu Ukraine thực hiện các lời đe dọa tấn công, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang tại khu vực.

Ngày 23-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng kích hoạt các bảo đảm an ninh với Belarus nếu Ukraine thực hiện các đe dọa tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Phát biểu tại một cuộc thảo luận bàn tròn về vai trò của phương Tây trong xung đột Ukraine, ông Lavrov cho biết ông đang đề cập yêu cầu của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky về việc Belarus phải tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa các trạm tiếp sóng mà Kiev cho là có liên quan Nga dọc biên giới Belarus-Ukraine.

Ông Zelensky đã đưa ra thời hạn một tuần, cảnh báo Ukraine sẽ tự phá hủy các thiết bị này nếu Minsk không hành động.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov cho rằng tối hậu thư này thực chất là một lời đe dọa nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là kéo Belarus trực tiếp vào xung đột và mở rộng phạm vi chiến sự.

Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow và Minsk hiện có hiệp ước bảo đảm an ninh trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh, có hiệu lực từ tháng 3-2025, theo đó một cuộc tấn công vào một trong hai nước sẽ được coi là tấn công vào toàn bộ khối.

Theo hiệp ước, hai bên có thể sử dụng mọi biện pháp quân sự và kỹ thuật, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để đáp trả hành động gây hấn hoặc đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Lavrov nói Nga sẵn sàng thực hiện đầy đủ các biện pháp theo hiệp ước để bảo đảm an ninh cho đồng minh Belarus và cho chính Nhà nước Liên minh nếu cần thiết.

Trong khi đó, Minsk tuyên bố sẽ không tháo dỡ các thiết bị liên quan hoặc dừng cung cấp nhiên liệu cho Nga, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào từ Ukraine sẽ kéo theo phản ứng đáp trả.

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì ủng hộ các tuyên bố của Ukraine, cho rằng khối này không thể đóng vai trò trung gian trung lập khi vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev, gia tăng trừng phạt Nga và ủng hộ các đe dọa nhằm vào Belarus.

Moscow và Minsk đồng thời bày tỏ quan ngại về việc NATO gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới, bao gồm các cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực hành lang Suwałki (dải đất liền duy nhất kết nối Lithuania, Latvia và Estonia với phần còn lại của NATO). Hai nước cáo buộc phương Tây đang thúc đẩy một chiến lược quân sự hóa khu vực và chuẩn bị cho đối đầu trực tiếp.

Phía Nga và Belarus khẳng định không có kế hoạch tấn công NATO hay EU nếu không bị tấn công trước, đồng thời cáo buộc phương Tây đang lợi dụng cuộc xung đột tại Ukraine để gia tăng căng thẳng quân sự trong khu vực.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.