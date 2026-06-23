Ông Trump có phát ngôn về Thủ tướng Anh, sau khi ông Starmer thông báo từ chức 23/06/2026 11:21

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump có phát ngôn về Thủ tướng Anh Keir Starmer, liên quan các vấn đề năng lượng, nhập cư và cách xử lý quan hệ với Washington.

Ngày 22-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer, sau quyết định từ chức của ông Starmer, theo hãng tin AFP. Theo ông Trump, ông Starmer đã "thực sự tự làm tổn hại mình" về vấn đề năng lượng, nhập cư và cách xử lý quan hệ với Washington.

"Tôi nghĩ ông ấy là một người đàn ông đáng mến" – ông Trump nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Mỹ chỉ trích ông Starmer xử lý sai chính sách năng lượng của Anh bằng cách không khai thác dầu mỏ Biển Bắc và cho phép "xây dựng các tua bin gió khắp nơi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHÀ TRẮNG

"Vương quốc Anh mua phần lớn năng lượng của chính họ. Các bạn biết ở đâu không? Na Uy. Các bạn biết Na Uy lấy dầu ở đâu không? Biển Bắc. Vương quốc Anh có một phần Biển Bắc tốt hơn nhiều. Họ không muốn làm điều đó vì lý do môi trường" – ông nói.

Ông Trump cũng cho rằng Thủ tướng Anh là "một người bạn của tôi" nhưng đã không dành sự ủng hộ nhiều cho Mỹ trong NATO và cho Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

"Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp. Nhưng ông ấy có hai vấn đề: năng lượng và nhập cư – và tội phạm. Nhưng vấn đề năng lượng và nhập cư. Ông ấy thực sự đã tự gây tổn hại rất nghiêm trọng cho chính mình" – ông Trump nói.

Phía ông Starmer chưa bình luận về vấn đề này.

Ông Trump có phát ngôn về ông Starmer không lâu sau khi ông Starmer ra thông báo từ chức Thủ tướng Anh ngày 22-6.

Những bất đồng gần đây giữa ông Trump và ông Starmer xoay quanh việc sử dụng các căn cứ quân sự của Anh ở Cyprus. Ông Trump cho rằng Anh đã cần quá nhiều thời gian để chấp thuận yêu cầu của Mỹ về việc sử dụng căn cứ không quân RAF Akrotiri ở Cyprus để ném bom các mục tiêu tại Iran.