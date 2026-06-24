Ông Putin: Phương Tây không còn giấu kế hoạch chiến tranh với Nga 24/06/2026 05:41

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các nước phương Tây đang sử dụng những diễn ngôn về “mối đe dọa từ Nga” để biện minh cho việc quân sự hóa.

Ngày 23-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các quốc gia phương Tây không còn che giấu việc chuẩn bị chiến tranh với Nga, đồng thời nói rằng các nhà lãnh đạo NATO và EU đang sử dụng “những tuyên bố sai sự thật” về “mối đe dọa từ Nga” để biện minh cho việc quân sự hóa, theo đài RT.

Ông Putin đưa ra phát ngôn trên tại một buổi lễ dành cho các học viên tốt nghiệp của các học viện quân sự, an ninh và thực thi pháp luật của Nga được tổ chức ở Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Mikhail Metzel/ Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc rằng lập trường của NATO đã chuyển từ việc hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí và tài chính sang chuẩn bị chiến tranh một cách công khai.

“Bây giờ, họ đang công khai nói rằng họ đang chuẩn bị chiến tranh với chúng ta, với việc tăng ngân sách tấn công quân sự” - ông Putin nói, lập luận rằng các chính phủ phương Tây đang sử dụng cùng một chiêu thức luôn được sử dụng để chống lại Nga.

“Ban đầu, họ tạo ra những lời đe dọa đối với đất nước chúng ta, buộc chúng ta phải thực hiện những hành động cần thiết để tự vệ, và sau đó ngay lập tức cáo buộc chúng ta phạm đủ mọi tội lỗi để biện minh cho việc tiếp tục chính sách gây hấn của họ” - ông Putin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng các quốc gia châu Âu vẫn ngần ngại tiến hành các cuộc tấn công vào Nga từ lãnh thổ của mình vì "họ hiểu rằng sẽ có sự trả đũa".

Theo RT, các nước thành viên NATO ở châu Âu và Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 20% tính theo giá trị thực vào năm 2025, đạt tổng cộng 574 tỉ USD, với lý do là mối đe dọa từ Nga.

Moscow đã bác bỏ những suy đoán rằng nước này có kế hoạch tấn công các nước NATO là "vô lý".

Cũng trong buổi lễ ngày 23-6, ông Putin cũng đề cập chiến dịch máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các thành phố của Nga, cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự được thiết kế "để gây bất ổn xã hội" chứ không phải để đạt được mục tiêu quân sự.

Tuần trước, Kiev đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào Moscow. Đây là cuộc tấn công tầm xa lớn nhất trong hai năm với việc Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin báo cáo 194 máy bay không người lái đã bị phá huỷ. Vụ tấn công đã gây thiệt hại cho một nhà máy lọc dầu, một trung tâm mua sắm và một số tòa nhà dân cư, khiến hơn chục người bị thương.