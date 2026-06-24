Chuyên án LĐ1225p: Cuộc truy dấu đường dây săn người trên mạng xã hội 24/06/2026 21:26

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo sơ kết công tác phòng, chống mua bán người sáu tháng đầu năm 2026, trong đó có triệt phá thành công chuyên án LĐ1225p.

Bộ đội Biên phòng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với phía Campuchia về tiếp nhận công dân Việt Nam vào đầu tháng 6-2026.

Tầm ngắm nơi biên giới

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong sáu tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh này xảy ra một vụ mua bán người do lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện.

Con số tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là phần nổi của tảng băng chìm khi các đối tượng đang chuyển mạnh sang hoạt động trên không gian mạng, tiếp cận nạn nhân bằng những lời mời gọi hấp dẫn về việc làm, thu nhập cao rồi từng bước đưa họ vào bẫy.

Theo báo cáo, nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ, trẻ em như trước đây. Thanh niên nam giới, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp hoặc thu nhập bấp bênh ở vùng sâu, vùng xa cũng đang trở thành mục tiêu săn tìm của các đường dây mua bán người.

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuần tra biên giới; tổ chức rà soát, thống kê tình hình người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia nghi vấn có liên quan đến mua bán người.

Công an xác minh một đối tượng truy nã tại cửa khẩu.

Lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các xã biên giới, Đồn biên phòng Thuận An, Tuy Đức, Trạm cửa khẩu Đắk Peur, Bu P’răng đưa ra nhiều giải pháp, phương án tăng cường công tác quản lý tuyến biên giới, phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm mua bán người; ngăn chặn người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động, đánh bạc, lừa đảo hoặc liên quan đến hành vi mua bán người, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Chuyên án LĐ1225p

Cuối năm 2025, từ những tài liệu trinh sát thu thập được, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Công an tỉnh Lâm Đồng xác lập chuyên án LĐ1225p.

Các mũi điều tra của chuyên án đã nhanh chóng tập trung vào Nguyễn Đường Mạnh (28 tuổi, ngụ Hòa Hưng, TP.HCM), đối tượng được xác định là mắt xích chủ chốt trong đường dây môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo hồ sơ, Mạnh sử dụng mạng xã hội làm công cụ tiếp cận nạn nhân. Sau khi tạo dựng lòng tin, đối tượng liên kết với các đầu mối bên kia biên giới để đưa người sang khu vực O'Smach, tỉnh Oddar Meanchey rồi bán cho các công ty hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Điều khiến các trinh sát đặc biệt chú ý là đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, thay đổi điểm tập kết, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Từ tháng 7 đến tháng 12-2025, Mạnh đã lừa ba nạn nhân ở Tây Ninh, Ninh Bình, Điện Biên sang Campuchia để thu lợi bất chính.

Nguyễn Đường Mạnh bị bắt giữ trong chuyên án LĐ1225p.

Sau thời gian theo dấu, củng cố chứng cứ để bẻ gãy mọi sự chối tội, lúc 12 giờ 40 phút ngày 29-12-2025, Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao Nguyễn Đường Mạnh cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. Một mắt xích quan trọng bị chặt đứt, nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại.

Truy đuổi xuyên biên giới

Ngoài chuyên án trên, Công an Lâm Đồng phối hợp Cục C02 xác minh đối tượng Hoàng Seo Phềnh lừa năm thanh niên người dân tộc Mông, trú tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng bán sang Campuchia. Hiện Hoàng Seo Phềnh đã bị Cảnh sát Campuchia bắt giữ.

Cơ quan điều tra cũng đã kết luận điều tra vụ án Đinh Thanh Xuyên (29 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Thượng) về hành vi mua bán người xảy ra vào tháng 3-2024 chuyển VKSND đề nghị truy tố

Phối hợp với lực lượng lực lượng Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh, An Giang giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ 173 công dân cư trú tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ Campuchia, Myanmar về Việt Nam. Đã tiến hành ghi lời khai, xác minh và tạm thời xác định các công dân trên không liên quan đến hành vi mua bán người…

Đằng sau mỗi cuộc giải cứu là những hành trình kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Nhiều nạn nhân chỉ được phát hiện khi đã bị đưa ra nước ngoài. Việc xác minh tung tích, phối hợp quốc tế, hoàn tất các thủ tục ngoại giao để tiếp cận và đưa họ trở về luôn là quá trình đầy gian nan.

Theo báo cáo, không ít nạn nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động nghèo hoặc thanh niên thiếu việc làm. Họ trở thành mục tiêu của những kẻ săn người chỉ bằng vài cuộc gọi, vài tin nhắn Facebook hay Zalo mang nội dung "việc nhẹ lương cao", "bao ăn ở", "thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng".

Tiếp nhận các công dân Việt Nam tại biên giới.

Các cơ quan chức năng nhận định trong thời gian tới, tội phạm mua bán người sẽ tiếp tục lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các nền tảng tuyển dụng trực tuyến để tuyển mộ nạn nhân. Xu hướng hình thành các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia với sự phân công vai trò chặt chẽ từ khâu tiếp cận, vận chuyển đến tiếp nhận ở nước ngoài đang ngày càng rõ nét…