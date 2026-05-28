5.000 người sập bẫy đường dây lừa đảo thao túng tình cảm từ Campuchia 28/05/2026 15:18

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát thông tin 346 bị can vừa trở về từ Campuchia.

Ngày 28-5, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có công văn đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh này phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan 346 bị can vừa từ Campuchia trở về.

Công an nhận bàn giao công dân trở về từ Campuchia. Ảnh BCA.

Trước đó, ngày 26, Sở Tư pháp Lâm Đồng nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

346 bị can trở về từ Campuchia

Để phục vụ công tác phối hợp theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh này rà soát hồ sơ công chứng, hợp đồng, giao dịch, các tài liệu có liên quan đến các cá nhân theo danh sách do Cơ quan CSĐT Bộ Công an cung cấp.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát các hợp đồng, giao dịch, tài liệu đến 346 bị can liên quan. Các bị can này ngụ ở các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP.HCM, Gia Lai, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Lạng Sơn…

Ngày 17-3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, TP Đồng Nai tiếp nhận, phân loại công dân Việt Nam bị Vương quốc Campuchia trục xuất về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Qua phân loại, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện có 346 người làm việc tại tòa nhà D3 ở làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia có dấu hiệu làm việc cho một tổ chức tội phạm quy mô lớn.

Cơ quan điều tra lập hồ sơ, phân loại số người về từ Campuchia. Ảnh BCA.

Ngày 26-3, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hàng hiệu, app trúng thưởng và những lời yêu đương

Theo điều tra, đường dây trên do một người Trung Quốc biệt danh “Gấu” cầm đầu. Cấp dưới trực tiếp là đối tượng có biệt danh “Mắt Bầm”. Dưới “Gấu” và “Mắt Bầm” là tám chủ quản, trong đó có hai người Việt Nam quản lý hàng trăm nhân viên vận hành như một công ty lừa đảo chuyên nghiệp với quy trình lừa đảo bốn bước khép kín.

Ở bước đầu tiên, chúng săn tìm “con mồi” trên mạng xã hội, đặc biệt nhắm vào những người có điều kiện kinh tế, thích hàng hiệu hoặc muốn kiếm tiền nhanh. Nhóm này tự tạo các website, ứng dụng giả mạo giống những thương hiệu nổi tiếng như Versace, Lazada, Zara hay các app game đổi thưởng để tạo lòng tin.

Tuy nhiên, theo đánh giá thì bước nguy hiểm, tinh vi nhất là bước thứ hai: Thao túng tình cảm và tâm lý nạn nhân.

Sau khi kết bạn thành công, nhóm này bắt đầu nhắn tin mỗi ngày, hỏi han, tâm sự, lắng nghe chuyện cá nhân, tạo cảm giác quan tâm, đồng cảm. Nhiều đối tượng còn giả vờ cô đơn, thất tình, thành đạt hoặc hứa hẹn yêu đương nghiêm túc để khiến nạn nhân lệ thuộc cảm xúc. Đây là thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm vì không đánh trực diện vào tiền bạc ngay từ đầu mà “đánh chiếm lòng tin trước, lấy tiền sau”. Khi nạn nhân đã tin đây là người yêu, bạn tâm giao hoặc đối tác đáng tin cậy thì khả năng cảnh giác gần như bị vô hiệu hóa.

Mồi chài đầu tư lớn

Sau khi tạo dựng được niềm tin, các đối tượng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư trên các website, app giả mạo. Ban đầu, nạn nhân được rút một khoản lợi nhuận nhỏ để tạo cảm giác kiếm tiền dễ dàng. Đây được xem là bước “nuôi khách”.

Khi nạn nhân bắt đầu ham lãi suất cao, các đối tượng tiếp tục đưa ra các “gói VIP”, hứa hẹn lợi nhuận lớn tương ứng với số tiền đầu tư.

Trong vụ án này có tới 346 bị can với hơn 120 nữ.

Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn đánh vào lòng tham, tâm lý muốn gỡ vốn nhanh của nhiều người. Nhiều người sau khi rút được vài triệu đồng đã tiếp tục vay mượn, cầm cố tài sản để nạp tiền với hy vọng nhận khoản lợi nhuận lớn hơn.

“Giết khách”, khóa tài khoản

Khi nhận thấy nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ bị lừa, nhóm đối tượng sẽ thực hiện bước cuối cùng mà chúng gọi là “giết khách” (tức băng đơn).

Lúc này, tài khoản của nạn nhân bị khóa, hệ thống báo lỗi hoặc yêu cầu tiếp tục nộp thêm phí để rút tiền. Toàn bộ số tiền đầu tư trước đó lập tức bị chiếm đoạt.

Theo cơ quan điều tra, quy trình lừa đảo bốn bước này được vận hành như dây chuyền khép kín, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ tìm kiếm khách hàng, chăm sóc tâm lý đến dẫn dụ nạp tiền, cắt liên lạc đã khiến khoảng 5.000 nạn nhân, trong đó có nhiều người nước ngoài sập bẫy, chiếm đoạt trên 130 tỉ đồng.

Trong 346 bị can, có hơn 120 người là nữ, trong đó có ba phụ nữ hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và có thai, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.