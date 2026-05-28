Việt Nam - Thái Lan thúc đẩy hợp tác kinh tế tư nhân 28/05/2026 15:18

Ngày 28-5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm là cơ sở để hai bên cùng nhau định hướng triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất và lợi ích thực sự cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn và nhất trí về định hướng đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực thuộc phạm vi quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Thái Lan và Việt Nam.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm ứng phó với những bất ổn và biến động của tình hình kinh tế thế giới hiện nay, trong đó coi trọng việc thúc đẩy hợp tác khu vực kinh tế tư nhân của hai bên; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỉ USD mỗi năm.

Thời gian tới, hai bên tập trung hợp tác tăng cường an ninh năng lượng, lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học và nông nghiệp; khẳng định hai bên có thể cùng nhau hợp tác phát triển, thúc đẩy nền kinh tế trong tiểu vùng sông Mekong.

Thủ tướng Thái Lan bày tỏ tin tưởng kết quả của cuộc hội đàm sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy, hợp tác giữa hai nước, góp phần đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết lãnh đạo hai nước đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện và thực chất.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong thời gian vừa qua.

Trong đó sự tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố; hợp tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng; giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày càng chặt chẽ.

Trên nền tảng đó, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng, biện pháp nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả hơn.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, coi đây là nền tảng chính trị cho quan hệ lâu dài và gắn bó giữa hai nước; đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc cấp cao các cấp, các ngành trên tất cả các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; duy trì và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh.

Hai bên cam kết tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác pháp lý song phương, tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng sạch, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, tận dụng hiệu quả các hành lang kinh tế trong tiểu vùng Mekong, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước và trong khu vực.

Về hợp tác giữa các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết sẽ tăng cường hơn hiệu quả hợp tác, đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết nối văn hóa, giáo dục, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và gắn bó giữa hai dân tộc.

Đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ Thái Lan đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây là cầu nối quý báu trong quan hệ hai nước, một phần không thể thiếu trong nỗ lực gìn giữ và phát triển tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tầm quan trọng của việc giữ vững đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, nhất trí tăng cường phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hoan nghênh việc Thái Lan và Campuchia đã thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn và mong muốn hai nước duy trì đối thoại, giải quyết các tranh chấp biên giới bằng biện pháp hòa bình về lâu dài của cả hai bên và của cả khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đáp ứng được lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.