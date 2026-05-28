Hỗ trợ cây trồng thiệt hại do bão lũ: Nhiều người chờ để nhận vài ngàn đồng 28/05/2026 14:35

(PLO)- Nhiều người dân trồng mai ở Gia Lai nhận tiền hỗ trợ thiệt hại sau bão 1.300 đồng cho mỗi cây mai.

Ngày 28-5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết sở đã có văn bản đề nghị UBND phường Bình Định báo cáo việc nhiều người dân đi nhiều km chỉ nhận được vài ngàn hỗ trợ thiệt hại do bão lũ.

Sáng cùng ngày, UBND phường Bình Định mời người dân tổ dân phố Hiếu An đến trụ sở tổ dân phố để giải thích thắc mắc việc chi trả tiền hỗ trợ bão lũ.

Danh sách và số tiền hỗ trợ cây mai

Theo phản ánh của nhiều người dân, cơn bão số 13 hồi tháng 11-2025 làm nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng, cây cối, hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Chính quyền địa phương đã đến thống kê thiệt hại.

Giữa tháng 5-2026, tổ trưởng dân phố Hiếu An thông báo người dân đến hội trường phường nhận hỗ trợ cây trồng bị ảnh hưởng do thiên tai nhưng không nói rõ số tiền cụ thể. Nhiều người đi nhiều km, ngồi chờ nhiều tiếng đồng hồ chỉ nhận được vài ngàn đồng hỗ trợ cây mai bị thiệt hại do bão lũ.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn (76 tuổi, ngụ tổ dân phố Hiếu An), ông nhận được 2.000 đồng cho hai chậu mai.

Ông Nguyễn Hồng Sơn nhận được 2.000 đồng hỗ trợ hai chậu mai, ông quyết định giữ làm kỷ niệm.

Ông Sơn nói ông cảm thấy quá bất ngờ, hụt hẫng. Ngày 18-5, ông đến tổ dân phố chờ hơn hai tiếng đồng hồ để nhận tiền hỗ trợ nhưng chưa đến lượt, ông phải về nhà do đang bệnh.

Vài ngày sau, người thân của ông nhận giúp 2.000 đồng. Trong danh sách, ông Sơn được hỗ trợ 2.600 đồng nhưng không có tiền lẻ nên tổ dân phố chỉ phát 2.000 đồng.

Cùng được hỗ trợ 2.600 như ông Sơn còn có nhiều hộ gia đình khác ở tổ dân phố Hiếu An như các hộ Lê Văn Du B, Nguyễn Thị Sang, Ngô Đức Quế, Trần Minh Tân… Nhận ít nhất là hộ bà Đoàn Thị Ánh chỉ 1.300 đồng. Hộ nhận nhiều nhất với 10 cây mai được hỗ trợ 13.000 đồng. Mỗi cây mai bị thiệt hại được hỗ trợ 1.300 đồng.

Phường mời các hộ dân nhận tiền hỗ trợ dự họp, giải đáp thắc mắc liên quan vụ việc. Ảnh: An Nhơn

Đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng- đô thị phường Bình Định cho rằng việc lập danh sách, hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy trình từ khâu kê khai, tổng hợp, thẩm định đến phê duyệt kinh phí.

Đợt hỗ trợ này đối với thiệt hại hoa màu có tổng kinh phí hơn 313 triệu đồng cho 401 hộ dân.

Mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước dựa trên diện tích thiệt hại thực tế. Đối với cây mai, bảng giá hỗ trợ 10 triệu đồng/ha. Do diện tích thiệt hại của một số hộ rất nhỏ nên chỉ được hỗ trợ vài ngàn đồng.