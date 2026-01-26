UNESCO hỗ trợ khẩn cấp khoảng 740.000 USD cho Việt Nam sau bão lũ 26/01/2026 13:15

(PLO)- UNESCO công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp khoảng 740.000 USD nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Việt Nam.

Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ cuối năm 2025 gây ra, UNESCO công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp 740.000 USD (tương đương khoảng 19,4 tỉ đồng) nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Việt Nam.

Theo UNESCO, các cơn bão Wipha, Bualoi và Matmo đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại Việt Nam, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc bị thương, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hại và gần 10.000 trường học trên cả nước chịu ảnh hưởng.

Đoàn công tác UNESCO khảo sát thực địa tại Tháp Nhạn, Tuy Hoà, Đắk Lắk. Ảnh: UNESCO

Trong bối cảnh đó, UNESCO đang phối hợp với các đối tác quốc gia và địa phương nhằm bảo vệ di sản văn hóa, đồng thời hỗ trợ khôi phục việc học tập cho trẻ em và thanh thiếu niên tại các cộng đồng bị tác động.

“Những thảm họa thiên nhiên vừa qua tại Việt Nam cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro liên quan đến khí hậu. UNESCO sát cánh cùng Chính phủ và người dân Việt Nam để bảo vệ di sản, duy trì việc học và đồng hành cùng các nỗ lực phục hồi dựa trên nền tảng tri thức, tình đoàn kết và sự bền vững. Cùng nhau, chúng ta có thể biến khó khăn này thành cơ hội để xây dựng những cộng đồng an toàn hơn và sẵn sàng ứng phó tốt hơn trong tương lai” - Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany.

Trong lĩnh vực bảo vệ di sản, UNESCO phối hợp với Bộ VH-TT&DL và chính quyền các địa phương, thông qua sự hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp Di sản và Quỹ Di sản thế giới, để tiến hành đánh giá kỹ thuật và triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp tại các di sản thế giới ở Huế và Hội An cùng nhiều địa điểm văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Song song đó, UNESCO thúc đẩy các cách tiếp cận tổng hợp dựa trên đánh giá rủi ro, nhằm tăng cường phòng ngừa đối với cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, qua đó góp phần bảo vệ các truyền thống và hệ tri thức của cộng đồng.

Ở lĩnh vực giáo dục, tại các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, hỗ trợ của UNESCO tập trung vào khôi phục không gian học tập an toàn và tư vấn học đường, thay thế các trang thiết bị thiết yếu của trường học, đồng thời đáp ứng các nhu cầu tâm lý xã hội của học sinh và giáo viên.

Các hoạt động này đặc biệt hướng tới các cộng đồng dễ bị tổn thương và đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giúp các trường sớm nối lại hoạt động dạy và học một cách an toàn và bao trùm.

UNESCO cũng cho biết, với nguồn hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản, tổ chức này sẽ thúc đẩy các giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa trên cơ sở khoa học tại các tỉnh bị ảnh hưởng, bao gồm đánh giá rủi ro, hỗ trợ hệ thống cảnh báo sớm và triển khai các biện pháp xây dựng môi trường học tập an toàn hơn.

Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường khả năng chống chịu lâu dài tại các khu vực dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Bên cạnh các nguồn lực hiện có, UNESCO đang tiếp tục huy động thêm sự hỗ trợ từ các quốc gia thành viên nhằm tăng cường công tác phục hồi và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai tại Việt Nam trong thời gian tới.