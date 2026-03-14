Công an, bộ đội ở Đắk Lắk tổ chức bỏ phiếu sớm

Ngày 14-3, cử tri của 11 tổ bầu cử thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo UBND xã Buôn Đôn dự lễ khai mạc bầu cử.
Theo ghi nhận của PLO, quang cảnh khu vực bầu cử tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk được bố trí trang trọng. Các cử tri có mặt từ rất sớm với trang phục chỉnh tề, nghiêm túc.
Sau lễ khai mạc, công tác kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu, phổ biến thể lệ bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử được triển khai đồng bộ.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk, đây là sự kiện nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội- HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cùng ngày, các cử tri Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê ở xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk đã tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm.
Tại đây, hoạt động bỏ phiếu được tiến hành nghiêm túc, nhanh gọn, trang trọng với sự tham gia của 100% cử tri Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê.
Hạ sĩ Bùi Thanh Bình, Đội kiểm soát hành chính- Đồn biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, cho biết đây là lần đầu tiên anh được tham gia bỏ phiếu ở đồn biên phòng nên rất hồi hộp, háo hức.
“Tôi đã tìm hiểu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”- anh Bình chia sẻ.
Theo Trung tá Trần Minh Hải, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, các cử tri của đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu có đức, có tài, xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói của cử tri.
Tỉnh Đắk Lắk có 11 điểm bầu cử sớm
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tỉnh này có 102 đơn vị hành chính cấp xã, phường (88 xã, 14 phường) với 2.801 thôn, buôn, tổ dân phố. Trong đợt bầu cử lần này, Đắk Lắk có năm đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, 819 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.
Trong đó, số lượng đại biểu Quốc hội cần bầu là 15 người, số lượng đại biểu HĐND tỉnh 84 người, đại biểu HĐND cấp xã 2.445 người.
Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia và được cho phép bỏ phiếu sớm ở 11 tổ bầu cử, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Đắk Lắk.