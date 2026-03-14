Công an, bộ đội ở Đắk Lắk tổ chức bỏ phiếu sớm 14/03/2026 10:58

(PLO)- 11 tổ bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức bỏ phiếu sớm trước một ngày.

Ngày 14-3, cử tri của 11 tổ bầu cử thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cử tri Đồn Biên phòng Sêrêpốk nghe phổ biến thể lệ bỏ phiếu. Ảnh: T.T

Tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo UBND xã Buôn Đôn dự lễ khai mạc bầu cử.

Theo ghi nhận của PLO, quang cảnh khu vực bầu cử tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk được bố trí trang trọng. Các cử tri có mặt từ rất sớm với trang phục chỉnh tề, nghiêm túc.

Tổ bầu cử hướng dẫn cử tri. Ảnh: T.T

Sau lễ khai mạc, công tác kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu, phổ biến thể lệ bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử được triển khai đồng bộ.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk, đây là sự kiện nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội- HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi bầu cử diễn ra nghiêm túc. Ảnh: T.T

Cùng ngày, các cử tri Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê ở xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk đã tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm.

Cử tri Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tham gia bỏ phiếu. Ảnh: T.TR

Tại đây, hoạt động bỏ phiếu được tiến hành nghiêm túc, nhanh gọn, trang trọng với sự tham gia của 100% cử tri Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê.

Hạ sĩ Bùi Thanh Bình, Đội kiểm soát hành chính- Đồn biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, cho biết đây là lần đầu tiên anh được tham gia bỏ phiếu ở đồn biên phòng nên rất hồi hộp, háo hức.

“Tôi đã tìm hiểu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”- anh Bình chia sẻ.

Các cử tri háo hức trong ngày bầu cử. Ảnh: T.TR

Theo Trung tá Trần Minh Hải, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, các cử tri của đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu có đức, có tài, xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói của cử tri.