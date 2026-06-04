Thanh Hóa tiếp tục sắp xếp giảm 2.413 thôn, tổ dân phố 04/06/2026 17:32

(PLO)- Thanh Hóa vừa có phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; sau khi rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp 4.115 thôn, tổ dân phố thành 1.702 thôn, tổ dân phố mới, giảm 2.413 đơn vị so với hiện nay.

Ngày 4-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong giai đoạn 2017-2020, công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng về số lượng thôn, tổ dân phố. Cụ thể đã giảm từ 5.971 đơn vị năm 2017 xuống còn 4.351 đơn vị hiện nay, giảm 1.620 thôn, tổ dân phố.

Kết quả sau khi sắp xếp nhiều thôn, tổ dân phố đã đáp ứng tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định.

Toàn cảnh hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa lần thứ 30.

Toàn tỉnh còn 631/776 tổ dân phố có quy mô dưới 450 hộ; 3.146/3.575 thôn có quy mô dưới 350 hộ; 41 thôn chưa đạt 50 hộ.

Báo cáo tại hội nghị, các đại biểu cho rằng thực trạng này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố. Điều này gây khó khăn trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao.

Đồng thời, thực trạng này làm gia tăng áp lực quản lý đối với chính quyền cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Số lượng thôn, tổ dân phố nhiều trong khi tỷ lệ các đơn vị có quy mô nhỏ còn lớn nhưng vẫn được bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách như nhau. Điều này dẫn đến số người hưởng phụ cấp lớn, kinh phí chi trả hằng năm cao, không tạo được dư địa để nâng mức phụ cấp.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp 4.115 thôn, tổ dân phố thành 1.702 thôn, tổ dân phố mới. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.938 thôn, tổ dân phố, giảm 2.413 đơn vị so với hiện nay.

Thảo luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cơ bản thống nhất với sự cần thiết tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến tập trung phân tích tính phù hợp của phương án đối với từng địa phương, từng khu vực; đánh giá tác động đến đời sống nhân dân. Vì thế, việc giữ gìn các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của cộng đồng dân cư sau sắp xếp là cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến đề nghị, trong quá trình xây dựng phương án cần tính toán đầy đủ các yếu tố đặc thù về địa hình, điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của từng địa phương. Việc này bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thực hiện tiêu chí của Trung ương với điều kiện thực tiễn ở cơ sở.

Đặc biệt, việc đặt tên thôn, tổ dân phố mới cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Việc này bảo đảm tính lịch sử, truyền thống và tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh và các thôn, tổ dân phố.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị cần đánh giá đầy đủ những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố hiện nay. Thực hiện công khai, minh bạch việc lấy ý kiến nhân dân và hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc xác định quy mô dân số, diện tích tự nhiên và các điều kiện liên quan để sau sắp xếp, các đơn vị mới có thể vận hành ổn định, hiệu quả.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Lê Đức Thái nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa ông Lê Đức Thái kết luận tại hội nghị.

Ông Thái yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng phương án đối với từng địa bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trên cơ sở đó, khẩn trương hoàn thiện phương án để xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng văn bản, trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến theo quy định, ông Lê Đức Thái nhấn mạnh.