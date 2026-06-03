1 phường ở Thanh Hóa có hàng chục dự án trên 'đất vàng' tồn đọng, kéo dài 03/06/2026 16:15

(PLO)- Phường Hạc Thành có 40 dự án tồn đọng, kéo dài; trong đó 6 dự án được tháo gỡ hoặc đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách tồn đọng, 10 dự án có phương án khả thi, còn lại là các dự án có vi phạm hoặc đang tồn tại nhiều vướng mắc phức tạp.

Ngày 3-6, ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ở phường Hạc Thành và phường Quảng Phú nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy việc đưa các nguồn lực đất đai, đầu tư vào khai thác hiệu quả.

Có dự án tồn đọng kéo dài, bỏ hoang cả chục năm

Tại phường Hạc Thành, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng đoàn công tác đã khảo sát nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm trên địa bàn.

Theo báo cáo của phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hiện trên địa bàn có 40 dự án tồn đọng, kéo dài. Trong đó có 6 dự án đã được tháo gỡ hoặc đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách tồn đọng, 10 dự án có phương án khả thi để tiếp tục xử lý và còn lại là những dự án có vi phạm pháp luật hoặc đang tồn tại nhiều vướng mắc phức tạp.

Phường Hạc Thành, Thanh Hóa nhìn từ trên cao.

Cụ thể, dự án Khu xen cư Hồ Toàn Thành; dự án Khu căn hộ cao cấp và Trung tâm thương mại Bờ Hồ; dự án Khu dân cư 01, 03 Nguyễn Du; dự án Trường Tiểu học và THCS Thanh Hoa; dự án Công viên nước Đông Hương; dự án Khách sạn 5 sao - Văn phòng làm việc - Văn phòng cho thuê - Dịch vụ thương mại của Công ty CP Xi măng Công Thanh; dự án Tòa nhà hỗn hợp Vgreen; dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại Tự Lập Plaza; dự án Khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi; dự án Khu đô thị mới ven Sông Hạc…

Các dự án nêu trên đều là những dự án nằm ở các vị trí quan trọng của đô thị trung tâm của tỉnh Thanh Hóa và từng được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống nhân.

Dự án Trường Tiểu học và THCS Thanh Hoa (khung đỏ) kéo dài hơn 1 thập kỷ vẫn chưa hoàn thành.

Tuy nhiên nhiều năm qua các dự án này chậm triển khai, tồn đọng kéo dài do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghĩa vụ tài chính, các sai phạm liên quan trong quá trình thực hiện, đáng chú ý có những dự án cả thập kỷ vẫn chưa thể hoàn thành như dự án Trường Tiểu học và THCS Thanh Hoa.

Đáng chú ý, nhiều khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng chưa được khai thác, nhiều công trình xây dựng dở dang, bỏ hoang trong thời gian dài, không ít khu vực được quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm

Tại buổi làm với Đảng ủy phường Hạc Thành, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án thời gian qua. Tuy nhiên, số lượng dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh còn rất lớn, nhiều dự án kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, thậm chí có dự án hơn 20 năm chưa được giải quyết dứt điểm.

Quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn do liên quan đến nhiều giai đoạn pháp luật khác nhau, phát sinh vi phạm về đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, giải phóng mặt bằng; một số dự án còn thiếu hoặc thất lạc hồ sơ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Lê Đức Thái tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Hạc Thành.

Tại buổi làm việc, ông Lê Đức Thái Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Ông Thái cũng cũng yêu cầu các sở ngành, đơn vị thực hiện song song với việc xử lý trách nhiệm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, bản án của tòa án; không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới và hạn chế tối đa khiếu kiện.

Hai là rà soát toàn bộ danh mục các dự án tồn đọng, xác định rõ từng trường hợp đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù để xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành đối với từng dự án.

Ba là các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc bản án của tòa án, yêu cầu phải tập trung tổ chức thực hiện dứt điểm các nội dung đã được kết luận; không để tình trạng chậm triển khai, kéo dài nhiều năm.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa ông Lê Đức Thái yêu cầu các đơn vị, sở ngành và địa phương, không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới và hạn chế tối đa khiếu kiện.

Bốn là, các dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định giá đất và nghĩa vụ tài chính về đất đai phải được xác định là nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên, chủ động giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ông Lê Đức Thái nhấn mạnh, kết quả xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026. Từ đó, từng bước giải quyết dứt điểm các dự án kéo dài nhiều năm, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.