Trực ứng cứu thông tin 24/24 giờ phục vụ bầu cử và phòng chống thiên tai 13/03/2026 20:59

(PLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24 giờ để phục vụ bầu cử.

Ngày 13-3, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 1371 gửi các doanh nghiệp viễn thông về việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp.

Công văn nêu rõ, theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 13 đến 14-3, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa dông, cục bộ có mưa to.

Tại các vùng biển Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Nhà mạng triển khai các hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu và xử lý sự cố. Ảnh: TT

Để chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực chỉ huy phòng thủ dân sự và trực ứng cứu thông tin 24/24 giờ.

Các doanh nghiệp phải theo dõi sát diễn biến thời tiết để duy trì ổn định hệ thống thông tin phục vụ công tác bầu cử và chỉ đạo phòng chống thiên tai.

Đối với khu vực đất liền Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, các đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, không khí lạnh, mưa lớn, dông lốc để chủ động biện pháp ứng phó phù hợp. Sẵn sàng lực lượng tại chỗ, kịp thời khắc phục hậu quả (nếu có).

Riêng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thông báo diễn biến gió mạnh cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Đồng thời, các đơn vị phải đảm bảo an toàn hạ tầng mạng lưới, sẵn sàng phương tiện ứng cứu thông tin trong mọi tình huống xấu nhằm phục vụ tốt nhất cho ngày bầu cử sắp diễn ra.