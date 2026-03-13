Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Thủ đô đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử của toàn dân 13/03/2026 18:09

(PLO)- Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định Thủ đô đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử với nhiều điểm mới trong ứng dụng công nghệ để kỳ bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ngày 15-3, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội sẽ cùng cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trao đổi với PLO, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội khẳng định Thủ đô đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Hà Nội sẵn sàng mọi điều kiện cho ngày hội toàn dân

. Phóng viên: Chỉ còn ít ngày nữa cử tri Thủ đô cùng cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Bà đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị của Hà Nội cho sự kiện chính trị quan trọng này?

+ Bà Phùng Thị Hồng Hà: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và tiếp tục kiện toàn bộ máy nhà nước các cấp.

Với vị thế là Thủ đô, Hà Nội xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị. Ngay từ sớm, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử thành phố đã chủ động triển khai các nhiệm vụ với tinh thần đi trước một bước, chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, khẳng định Thủ đô đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Ảnh: HỢP NGUYỄN

Các bước, quy trình chuẩn bị được triển khai chặt chẽ, đồng bộ từ Ủy ban bầu cử thành phố đến Ủy ban bầu cử các xã, phường, bảo đảm đúng kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố cơ bản đã hoàn tất. Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân Thủ đô.

. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này đặt ra những yêu cầu mới gì đối với công tác tổ chức bầu cử tại Hà Nội?

+ Cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu hướng tới là bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, sát dân, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, có trình độ chuyên môn, có tư duy đổi mới, bản lĩnh và năng động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại xã Ô Diên. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Một yêu cầu quan trọng khác là phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hà Nội đã gắn việc lập, quản lý, rà soát và niêm yết danh sách cử tri với việc khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, thành phố đối soát chính xác thông tin cử tri, đặc biệt là cử tri lần đầu tham gia bầu cử hoặc cử tri chưa có căn cước.

Bên cạnh đó, Hà Nội có quy mô cử tri rất lớn, địa bàn rộng, trong khi gần 70% cán bộ ở cơ sở lần đầu trực tiếp tham gia công tác bầu cử. Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai từ sớm, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Nhiều lực lượng ở cơ sở như bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận… đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Có thời điểm anh em làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ để bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được thực hiện chính xác.

Đột phá ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong bầu cử

. Hà Nội được đánh giá là địa phương có nhiều điểm mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bầu cử. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung này?

+ Một trong những điểm mới nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Thành phố đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử đến cấp xã, phường. Đồng thời, chúng tôi khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID để rà soát thông tin cử tri.

Các địa điểm, khu vực bỏ phiếu tại 126 xã phường của Hà Nội được bố trí trang trọng, ở vị trí thuận lợi để chuẩn bị đón các cử tri đến thực hiện quyền công dân. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng xây dựng hệ thống tra cứu thông tin bầu cử trực tuyến. Cử tri dễ dàng tra cứu khu vực bỏ phiếu, xác định địa điểm và đường đi thông qua bản đồ chỉ dẫn.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, thành phố tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cách làm này giúp đông đảo cử tri có điều kiện gặp gỡ, trao đổi với các ứng cử viên.

. Chất lượng ứng cử viên luôn là vấn đề được cử tri quan tâm. Hà Nội đã chú trọng những tiêu chí nào trong công tác nhân sự?

+ Công tác nhân sự là nội dung then chốt. Ngay từ khi xây dựng đề án, thành phố đã đặt ra yêu cầu cao cả về số lượng và chất lượng đại biểu. Trong đó, chúng tôi giảm tỉ lệ đại biểu thuộc khối chính quyền, tăng số lượng đại biểu chuyên trách. Thành phố cũng bảo đảm tính đại diện của nhiều lĩnh vực như khoa học, văn hóa – nghệ thuật, doanh nghiệp, y tế…

Khắp phố phường của Thủ đô đã được trang trí cờ hoa, tranh cổ động, tuyên truyền về ngày hội toàn dân đi bầu cử 15-3. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Việc giới thiệu người ứng cử được thực hiện thông qua ba vòng hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, bảo đảm nghiêm túc. Nhiều ứng cử viên có trình độ chuyên môn và uy tín đã được giới thiệu để cử tri lựa chọn.

Đảm bảo an ninh và quyền lợi thiêng liêng của cử tri

. Từ nay đến ngày bầu cử, Hà Nội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

+ Thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát danh sách cử tri, hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Song song đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy được triển khai đồng bộ.

Ủy ban bầu cử thành phố đã phân công các thành viên trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Bà Phùng Thị Hồng Hà chia sẻ, đi bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng. Mỗi lá phiếu mang theo ý chí và nguyện vọng của cử tri sẽ góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

"Tôi tin tưởng rằng cử tri Hà Nội sẽ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn những ứng cử viên thực sự tiêu biểu để đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp", bà nhấn mạnh.