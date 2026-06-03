Trình Chủ tịch nước kinh phí gần 476 tỉ đồng tặng quà cho người có công dịp 27-7 03/06/2026 18:04

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản 4924 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị; bảo đảm tổ chức thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Hiện, cả nước có gần 1,6 triệu người có công thuộc diện được tặng quà.

Theo tờ trình, mức quà 600.000 đồng dành tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28-7-2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp.

Mức quà này cũng áp dụng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của từ hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng nhận mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng dành tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh và người nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được hưởng mức quà này.

Hiện cả nước có gần 1,6 triệu người có công thuộc diện được tặng quà theo hai mức trên với tổng kinh phí gần 476 tỉ đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2026.