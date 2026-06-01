Khảo sát vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng 01/06/2026 16:17

Mới đây, đoàn công tác Bộ Tư lệnh TP.HCM do Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng nhằm xác minh các thông tin liên quan đến khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, các nhà nghiên cứu lịch sử, lãnh đạo địa phương cùng nhiều nhân chứng từng sinh sống tại khu vực Nghĩa địa Đô Thành trước đây.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các nhân chứng đã khảo sát thực địa tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp, công viên Lê Thị Riêng ngày nay được xây dựng trên phần đất cũ của Nghĩa địa Đô Thành - một nghĩa trang lớn của Sài Gòn trước năm 1975. Khu vực có diện tích khoảng 8 ha, được bao quanh bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn. Trải qua hơn nửa thế kỷ với nhiều đổi thay của đô thị, nơi đây đã trở thành không gian xanh phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, trong ký ức của nhiều người dân và nhân chứng lịch sử, vùng đất này vẫn lưu giữ những dấu tích gắn với những năm tháng chiến tranh ác liệt. Tại khu vực khảo sát, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh trong chiến tranh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các nhân chứng tham gia đoàn khảo sát. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Điểm đặc biệt của đợt khảo sát lần này là sự tham gia trực tiếp của các nhân chứng từng sinh sống, chứng kiến những biến động của khu vực Nghĩa địa Đô Thành trước đây. Các nhân chứng gồm ông Nguyễn Thành Phước, ông Phan Văn Mưa (sinh năm 1962), ông Định (sinh năm 1951) và ông Nguyễn Văn Nhiều (sinh năm 1949) đã cùng đoàn công tác đối chiếu địa hình hiện trạng với ký ức, tư liệu lịch sử và những bức ảnh được lưu giữ qua nhiều năm.

Theo các nhân chứng, khu vực đoàn khảo sát hiện nay từng thuộc Nghĩa địa Đô Thành, sau này thường được gọi là Nghĩa địa Chí Hòa, nơi được cho là đã diễn ra hoạt động chôn cất tập thể trong giai đoạn chiến tranh, đặc biệt sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Từ những tư liệu còn lưu giữ được, các nhân chứng đã xác nhận nhiều đặc điểm địa hình và bước đầu thống nhất nhận định về vị trí nghi vấn hố chôn tập thể được ghi lại trong các bức ảnh lịch sử.

Cùng với đó, các nhà nghiên cứu lịch sử, kiến trúc sư và thành viên đoàn công tác đã tiến hành giải mã từng chi tiết trong ảnh tư liệu, đối chiếu với hiện trạng thực địa nhằm tìm kiếm thêm các căn cứ phục vụ công tác xác minh.

Những lời kể của nhân chứng, kết hợp với các nguồn tư liệu lịch sử và kết quả nghiên cứu thực địa sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá, xác minh, từng bước làm rõ dấu tích còn nằm lại dưới lòng đất sau hơn nửa thế kỷ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Tham gia cùng đoàn, ông Trần Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng đã cung cấp thêm những thông tin liên quan đến hiện trạng địa bàn, đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, nghiên cứu và triển khai các bước tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, việc khảo sát, xác minh các địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Mỗi nguồn tư liệu, mỗi lời kể của nhân chứng đều là những mắt xích quan trọng góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn dang dở, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và đồng đội. Hoạt động khảo sát lần này là một phần trong hành trình tìm kiếm, xác minh thông tin phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM.

Theo ông, những lời kể của nhân chứng, kết hợp với các nguồn tư liệu lịch sử và kết quả nghiên cứu thực địa sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá, xác minh, từng bước làm rõ những dấu tích còn nằm lại dưới lòng đất sau hơn nửa thế kỷ.