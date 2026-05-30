Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng xác định phải đổi mới căn bản mô hình phát triển 30/05/2026 21:29

(PLO)- Tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói: Đảng xác định phải đổi mới căn bản mô hình phát triển.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, chiều 30-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: TTXVN

Cộng đồng người Việt tại Singapore tích cực đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước

Thay mặt Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Đại sứ Trần Phước Anh bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực và chuyến thăm lần này với các hoạt động đa dạng, phong phú, có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình cộng đồng, Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh bà con đặc biệt quan tâm, ủng hộ 9 nghị quyết chiến lược phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước được ban hành thời gian qua, nhất là Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ.

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay góp sức xây dựng đất nước, các hội đoàn và mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt tại Singapore ngày càng phát triển, có nhiều hoạt động kết nối với trong nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore.

Tại cuộc gặp, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương - giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - đã phát biểu và giới thiệu cuốn sách về bài học kinh nghiệm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Chị Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban Liên lạc người Việt Nam tại Singapore và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Minh Hải, giảng viên Đại học Quốc gia Singapore, chia sẻ về dự án biến rác thải thành tài nguyên.

Các ý kiến khẳng định, đáp lại sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực đóng góp cho xã hội Singapore và cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phải đổi mới căn bản mô hình phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3-2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành hình mẫu hợp tác thành công trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối, cũng như tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt, phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-la, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế, uy tín và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam đã triển khai cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính, chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang nâng tầm quản trị và kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: Đảng xác định phải đổi mới căn bản mô hình phát triển. Ảnh: TTXVN

Đảng xác định phải đổi mới căn bản mô hình phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng và động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh vai trò tích cực của Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore trong công tác hỗ trợ, gắn kết cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Singapore trong việc kết nối, triển khai các hoạt động, dự án chuyển giao tri thức, nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ với trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Nghị quyết 57 thời gian qua đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc về thể chế, các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, phát triển đã được xây dựng và triển khai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết, phát triển, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Singapore; đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Singapore tiếp tục tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực chiến lược, tạo động lực bứt phá giúp đất nước sớm đạt được các mục tiêu phát triển mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đặt ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại và công tác cộng đồng; đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam tại Singapore, tăng cường kết nối bà con với trong nước để triển khai các dự án cụ thể.