Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM bắt tay với 'quỹ ngoại' thúc đẩy kinh tế xanh 29/05/2026 19:34

(PLO)- Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm huy động nguồn lực tài chính và chuyên môn quốc tế, thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Ngày 29-5, tại diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam – Singapore, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ba bên.

Ký kết nhằm huy động nguồn lực quốc tế về tài chính, tri thức và kết nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ, đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của Việt Nam.

Thỏa thuận được ký kết tại Singapore dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo cấp cao khác của hai nước. Ảnh: Temasek Foundation

Theo đó, thỏa thuận hợp tác chiến lược ba bên đã thiết lập những lĩnh vực quan trọng, ưu tiên để ba tổ chức cùng phối hợp. Trong đó có đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh, hỗ trợ các sáng kiến, chương trình và dự án góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Đồng thời, huy động vốn và quan hệ đối tác chiến lược, kết nối với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và đối tác phát triển nhằm huy động nguồn lực tài chính và chiến lược cho các sáng kiến đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phát triển hệ sinh thái và thị trường, kiến tạo các nền tảng kết nối nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình triển khai giải pháp xanh và khí hậu tại Việt Nam: Từ nâng cao năng lực huy động vốn, tham gia các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), thâm nhập thị trường và thương mại hóa sản phẩm, đến vươn ra thị trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam – Singapore. Ảnh: Temasek Foundation

Ngoài ra còn hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu nhằm thúc đẩy trao đổi tri thức, chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái và tiếp cận thị trường quốc tế.

Dự án đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác này là cuộc thi Net Zero Challenge lần thứ 4 (gọi tắt là N0C 2026), bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 7-2026.

Đây là chương trình do Touchstone Partners và Quỹ Temasek Foundation tổ chức, phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM từ năm 2023. Qua ba kỳ tổ chức liên tiếp vào các năm 2023, 2024 và 2025, chương trình đã thu hút 1.500 giải pháp đổi mới sáng tạo tham gia, huy động hàng triệu đô Singapore nguồn vốn xúc tác và hỗ trợ hàng chục đơn vị đổi mới sáng tạo trong hành trình phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ khí hậu, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

TS Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tham vọng vừa duy trì tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, vừa thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh theo cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ông tin rằng việc huy động nguồn vốn quốc tế, tiếp cận công nghệ tiên tiến và kết nối chuyên môn toàn cầu sẽ đóng vai trò then chốt.

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng pháp lý và hạ tầng thị trường vốn có tính cạnh tranh quốc tế. Qua đó, thu hút các định chế tài chính toàn cầu và dẫn dắt dòng vốn quốc tế phục vụ cho tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đối tác và nhà đầu tư quốc tế để thu hút sự quan tâm đúng đắn dành cho nền kinh tế xanh của Việt Nam, dựa trên những thế mạnh của đất nước trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển dịch năng lượng và đội ngũ nhân lực tài năng trong đổi mới sáng tạo và công nghệ” – ông nói.

Còn ông Trần Nhật Khanh, Giám đốc điều hành Touchstone Partners, khẳng định Touchstone Partners mang đến kinh nghiệm đầu tư và đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, cùng mạng lưới kết nối sâu rộng với các nhà sáng lập, doanh nghiệp và các bên liên quan trong khu vực công và tư để thúc đẩy việc thương mại hóa, mở rộng các giải pháp có tác động.

“Đây cũng là minh chứng cho luận điểm đầu tư của Touchstone Partners rằng các giải pháp khí hậu made-in-Vietnam có thể tạo ra lợi nhuận thương mại bền vững song hành với tác động giảm phát thải có ý nghĩa” – ông nói. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục chào đón thêm nhiều đối tác cùng tham gia vào hành trình này, đặc biệt thông qua Net Zero Challenge như một nền tảng huy động đổi mới sáng tạo và nguồn lực cho nền kinh tế xanh của Việt Nam.

Bà Jennie Chua, Chủ tịch Temasek Foundation, nhấn mạnh Quỹ Temasek Foundation tự hào được đồng hành cùng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và Touchstone Partners, góp phần thúc đẩy một làn sóng đang lớn mạnh trên toàn châu Á hướng tới một tương lai bền vững và kiên cường hơn.