Lãnh đạo Hà Nội nêu cách giải bài toán nhà ở cho gần 2 triệu lao động thuê trọ 29/05/2026 19:36

(PLO)- Chiều 29-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã gặp gỡ, đối thoại với người lao động trên địa bàn Thủ đô. Tại hội nghị, vấn đề nhà ở xã hội, nhà cho thuê dành cho công nhân và người lao động được nhiều người quan tâm.

Đặt câu hỏi tại hội nghị, chị Phạm Thị Mai, Công ty CP Xây dựng số 6 Thăng Long, cho biết Hà Nội hiện có khoảng 2,7 triệu người lao động, trong đó hơn 70% (tương đương với gần 2 triệu lao động) đang sống trong các khu nhà trọ. Ngoài ra, còn có hàng triệu học sinh, sinh viên và lao động tự do khác đang sinh sống tại các khu dân cư.

Hà Nội quy hoạch các khu nhà ở xã hội quy mô lớn

Theo chị Mai, lực lượng này đã và đang đóng góp lớn cho sự phát triển của Thủ đô nhưng điều kiện cư trú còn nhiều bất cập.

Chị Phạm Thị Mai, Công ty CP Xây dựng số 6 Thăng Long. Ảnh: CACE

“Có thể tới 1/4 cư dân đang sống tại Hà Nội hiện ở trong các khu nhà trọ. Với lực lượng lao động lớn như vậy, việc dành quỹ đất để xây dựng khu nhà ở cho công nhân lao động sẽ được tính toán như thế nào trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm?” - chị Mai nêu vấn đề.

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động và sinh viên là nội dung được Trung ương và TP Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Ông Kỳ Anh cho biết trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được Chủ tịch UBND TP phê duyệt ngày 1313-5-2026, TP đã xác định mục tiêu ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và sinh viên.

Theo đó, Hà Nội sẽ ưu tiên quy hoạch và xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, quy mô lớn, bảo đảm đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Các dự án sẽ được bố trí tại những vị trí thuận lợi, gắn với mạng lưới đường sắt đô thị nhằm tạo môi trường sống văn minh, thuận tiện cho người thu nhập thấp và công nhân tại các khu, cụm công nghiệp.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết thêm, quy hoạch mới của TP được định hướng theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa trung tâm”. Trong đó các khu công nghiệp, khu vực trường học sẽ tập trung trên các trục hướng tâm.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh. Ảnh: CACE

Liên quan chương trình phát triển nhà ở, ông Kỳ Anh cho biết hiện Hà Nội đang triển khai hơn 90 dự án phát triển nhà ở xã hội với tổng quỹ đất hơn 200 ha. Trong số này, khoảng 30 dự án đang thi công, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục để triển khai trong năm nay.

Theo ông Kỳ Anh, TP Hà Nội hiện có quỹ phát triển hơn 300.000 căn hộ nhà ở xã hội, tương đương khoảng 1,2 triệu người.

Đáng chú ý, Hà Nội đang triển khai mô hình khu nhà ở xã hội tập trung, khu đô thị đa mục tiêu theo định hướng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

“Khu đô thị đa mục tiêu là mô hình rất mới của TP Hà Nội trong quá trình triển khai. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương trên cả nước nghiên cứu học tập mô hình này” - ông Kỳ Anh nói.

Tháng 6 sẽ khởi công loạt dự án nhà ở cho thuê

Thông tin thêm tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng người lao động cần những câu trả lời cụ thể, rõ ràng hơn về tiến độ triển khai nhà ở xã hội.

Ông cho biết ngay trong tuần này, Hà Nội đã triển khai quyết liệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội cho thuê.

“Chúng ta đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành. Trong tháng 6 này sẽ phải khởi công một loạt công trình nhà ở xã hội cho thuê. Sang năm 2027 bắt đầu sẽ có số lượng lớn căn hộ nhà ở xã hội cho thuê để phục vụ công nhân, người lao động”- Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: CACE

Theo ông Vũ Đại Thắng, trước đây Hà Nội đã triển khai nhà ở xã hội nhưng còn nhỏ lẻ, chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. TP sẽ thay đổi cách tiếp cận theo hướng nhà ở không chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh bất động sản, mà trước hết phải bảo đảm an sinh xã hội và quyền có chỗ ở ổn định cho người dân, người lao động.

“TP sẽ chuyển mạnh tư duy từ chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán sang phát triển cân bằng giữa nhà ở bán, nhà ở cho thuê và nhà ở thuê mua”- ông Thắng nói.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ tập trung phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp dành cho công nhân, lao động trẻ, lao động ngoại tỉnh và những người chưa đủ điều kiện tạo lập nhà ở.

“Mọi người đều có thể thuê nhà ở phù hợp với thu nhập của mình”- ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng cho rằng phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là giải pháp an sinh xã hội mà còn góp phần giữ chân người lao động, phát triển nguồn nhân lực ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững cho Thủ đô trong dài hạn.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dành cho công nhân, đồng thời bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, thiết chế văn hóa và hệ thống giao thông kết nối thuận lợi.