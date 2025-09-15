Hà Nội đề xuất giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 15/09/2025 18:51

(PLO)- Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về đề xuất giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội từ mức 6,6%/năm hiện nay xuống còn 4,8%/năm cho ba nhóm đối tượng chính.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về dự thảo nghị quyết quy định mức vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách và đặc thù từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn.

Theo dự thảo, thành phố đề xuất giảm lãi suất cho vay từ 6,6%/năm hiện nay xuống còn 4,8%/năm cho ba nhóm đối tượng chính.

Cụ thể, mức 4,8%/năm áp dụng với người vay vốn chương trình tín dụng để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở lực lượng vũ trang; hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở; học sinh, sinh viên vay vốn học tập; lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình ngõ 214 Nguyễn Xiển, Hà Nội được khởi công vào cuối năm 2024 dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Đối với hộ mới thoát nghèo, người vay vốn chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm… sẽ áp dụng mức lãi suất 6,6%/năm. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn theo chương trình hỗ trợ đào tạo, mở rộng việc làm được đề xuất mức lãi suất 6%/năm.

TP Hà Nội cho biết giai đoạn 2026 – 2030, nhu cầu vay vốn trên địa bàn dự kiến 641.800 lượt với tổng kinh phí từ 55.900 đến 83.000 tỉ đồng.

Việc điều chỉnh lãi suất được lý giải là do nhiều năm qua lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách không thay đổi, trong khi mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng thương mại đã giảm. Điều này khiến lãi vay qua NHCSXH kém hấp dẫn và gây khó khăn cho người vay trong việc trả nợ.

Thời gian gần đây, Hà Nội đã khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội. Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, thành phố Hà Nội được giao xây dựng 56.200 căn đến hết năm 2030. Riêng năm 2025, dự kiến hoàn thành sáu dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.